Bom tấn 18 triệu USD của Song Joong Ki có gì?

Trong bộ phim truyền hình "Vincenzo", Song Joong Ki đóng vai luật sư kiêm mafia, kết hợp cùng đồng nghiệp để trả thù băng đảng ở Italy.

Sau bộ phim viễn tưởng Space Sweepers đứng đầu bảng xếp hạng Netflix của nhiều quốc gia, nam diễn viên chuẩn bị trở lại màn ảnh nhỏ với Vincenzo. Bộ phim đánh dấu sự trở lại của ngôi sao tuổi Sửu, sau hai năm vắng bóng khán giả truyền hình với Biên niên sử Arthdal.

Trong bộ phim mới, Song Joong Ki đóng vai chính cạnh Jeon Yeo Bin và thần tượng Kpop Ok Taec Yeon (2PM). Phim phát sóng trên đài cáp tvN, song song với Netflix. Tập đầu tiên sẽ lên sóng ngày 20/2.

Jeon Yeo Bin sẽ là người tình màn ảnh mới của Song Joong Ki.

Vai luật sư kiêm mafia đáng mong đợi của Song Joong Ki

Vincenzo xoay quanh nhân vật Vincenzo Cassano, một luật sư kiêm xã hội đen từng làm việc cho mafia. Anh chạy trốn khỏi Italy, trở về Hàn Quốc và hợp tác với luật sư Hong Cha Young (Jeon Yeo Bin đóng) và thực tập sinh Jang Joon Woo (Taec Yeon thủ vai) để chống lại kẻ thù của mình.

Song, bộ phim không thuộc thể loại "cái thiện chiến thắng cái ác". Nhân vật Vincenzo chống lại các băng đảng nhưng sẵn sàng bất chấp làm chuyện ác để trừng trị kẻ thù - thế lực vốn không thể bị trừng phạt thích đáng theo pháp luật.

Song Joong Ki sẽ đảm nhận vai luật sư kiêm mafia.

Trong cuộc họp báo bộ phim trước đó, Song Joong Ki cho biết anh nhận vai vì nhận thấy bộ phim của biên kịch Park Jae Bum đã phê phán xã hội theo cách hài hước, theo Soompi.

Theo như lời nhà sản xuất, tuy mang màu sắc mafia nhưng thực tế đây là thể hoại "hài kịch đen - black comedy", dựng những câu chuyện hài hước dựa trên những vấn đề nhức nhối trong xã hội.

Vì vậy, Vincenzo sẽ tái hiện những khoảnh khắc hài hước và đen tối của thế giới ngầm. Tuy nhiên, theo SCMP, việc vai diễn có mới lạ và vượt qua những cái bóng trước đó của nam diễn viên hay không thì phải chờ đợi phim lên sóng.

Bộ phim kết hợp văn hóa Hàn Quốc - Italy

Vì nhân vật Vincenzo là thành viên của mafia Italy, người hâm mộ chờ đợi màn nói tiếng Italy của Song Joong Ki trong dự án mới. Trước đó, trong buổi họp báo trực tuyến, nam diễn viên cho biết việc học ngôn ngữ mới là thử thách khó nhằn.

"Tôi học tiếng Tây Ban Nha khi đóng Space Sweepers và Bogota nên nghĩ rằng tiếng Italy không quá khó. Tuy nhiên, hai ngôn ngữ rất khác nhau. Không dễ để thể hiện nhân vật người Hàn lớn lên ở Italy và nói lưu loát như tiếng mẹ đẻ", anh giải thích.

Bom tấn truyền hình với kinh phí 18 triệu USD của Song Joong Ki mang đặc trưng "hài đen".

Trong buổi họp báo, giám đốc sản xuất Kim Hee Won cũng giải thích lý do bà muốn nhân vật Vincenzo có liên quan đến người Italy.

"Tôi muốn nhân vật chính là người nước ngoài, có văn hóa xa lạ hoàn toàn với Hàn Quốc. Điều đó giúp khán giả thấy mới lạ và cuốn hút hơn. Chúng tôi đã cố gắng kết hợp những thứ quen thuộc và mới mẻ trong âm nhạc. Phim cũng sử dụng nhiều ca khúc opera", Kim Hee Won nói.

Với kinh phí lên đến 18 triệu USD , theo Hankyung, bộ phim hứa hẹn mang đến những cảnh đẹp mắt và âm nhạc thu hút.

Dàn cast tiềm năng

Trước khi bộ phim bấm máy, giám đốc sản xuất Kim Hee Won đã nhắm vai chính cho Song Joong Ki. Cô cho biết vai diễn Vincenzo có tính cách phức tạp, vì vậy cần diễn viên có thực lực đảm nhận.

Cô quyết định chọn tài tử sinh năm 1985 khi thấy anh xuất hiện trong The Innocent Man - Chàng khờ (2012), bộ phim mà Song Joong Ki được khen ngợi thể hiện được nhiều mặt từ ngây thơ đến tăm tối.

"Thật vinh dự khi được làm việc với Song Joong Ki, người có thể cân bằng được sự nghiêm túc và hài hước trong phim. Cậu ấy là đối tác tốt nhất tôi từng gặp với tư cách là đạo diễn", Kim Hee Won nhận xét.

Dàn cast trong phim toàn diễn viên có thực lực.

Những diễn viên khác cũng được tin tưởng sẽ làm tốt vai trò trong phim. Đóng cặp với Song Joong Ki là nữ diễn viên Jeon Yeo Bin. Ngôi sao sinh năm 1989 tuy không quá nổi tiếng với khán giả quốc tế nhưng lại là diễn viên thực lực của điện ảnh xứ Hàn.

Màn diễn xuất ấn tượng trong phim điện ảnh After My Death (2018) mang về cho cô giải Nữ diên viên của năm tại LHP quốc tế Busan lần thứ 22 và giải Ngôi sao độc lập tại LHP độc lập Seoul (SIFF) lần thứ 43.

Trong năm 2020, với bộ phim Be Melodramatic, Yeo Bin được đề cử giải Nữ diễn viên mới xuất sắc (hạng mục phim truyền hình) tại LHP Baeksang lần thứ 56.

Vai diễn thực tập sinh Jang Joon Woo sẽ do thần tượng Kpop Ok Taec Yeon đảm nhận. Thành viên nhóm nhạc 2PM có màn lấn sân sang diễn xuất khá thành công. Từ sau phim Dream High (có sự tham gia của Kim Soo Hyun, IU), anh dần chứng minh khả năng diễn xuất qua một số tác phẩm như Bring it On, Ghost và Save Me.