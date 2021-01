Bom tấn ‘007: No Time to Die’ tiếp tục bị hoãn chiếu

Phần thứ 25 của thương hiệu phim điệp viên “007” nhiều khả năng không ra rạp vào tháng 4 năm nay.

Theo Deadline, sáng 13/1, nhiều nguồn tin cho biết MGM đang dự định lùi ngày ra rạp No Time to Die từ 2/4 như thông báo gần nhất tới thời điểm chưa xác định trong mùa thu.

Kế hoạch được cân nhắc trong hoàn cảnh đại dịch Covid-19 vẫn chưa được kiểm soát trên toàn thế giới, đặc biệt tại Anh - thị trường chủ chốt của loạt phim 007.

Thông tin về sự thay đổi trong kế hoạch phát hành No Time to Die xuất hiện đầu tiên hôm 12/1 trên website Hà Lan DeStem. Nhà phát hành người Hà Lan Carlo Lambregts tiết lộ mình được nghe tin bom tấn bị lùi lịch chiếu từ 2/4 tới tháng 11.

MGM đã tính đến phương án phát hành No Time to Die qua các nền tảng chiếu phim trực tuyến. Ảnh: MGM.

Deadline dẫn từ một nguồn tin khác, cho biết các đối tác truyền thông của No Time to Die đã thông qua kế hoạch phát hành tác phẩm vào mùa thu. Tuy nhiên, ngày tháng ra rạp cụ thể của No Time to Die vẫn chưa được ấn định, bất chấp Lambregts đưa ra mốc tháng 11.

Hai nhà phát hành MGM và Universal của No Time to Die đều không đưa ra bình luận trước thông tin. Trước đây, MGM từng lên kế hoạch bán tác phẩm cho các dịch vụ xem video trực tuyến với mức giá 600 triệu USD nhưng bất thành.

No Time to Die hiện là quả bom nổ chậm với tình hình tài chính của MGM. Hãng kiên quyết giữ kế hoạch phát hành tác phẩm ngoài rạp chiếu phim trên toàn thế giới, với hy vọng bộ phim ghi dấu lần cuối cùng Daniel Craig thủ vai James Bond sẽ mang về khoản lợi nhuận kếch xù.