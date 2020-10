Bom tấn ‘007: No Time to Die’ loay hoay tìm đường phát hành

Nhiều nguồn tin cho biết hãng MGM đã cố gắng tìm kiếm một nền tảng trực tuyến chấp nhận phát hành bộ phim “007” mới nhất với giá bản quyền 600 triệu USD.

Hôm 24/10, Bloomberg đưa tin MGM chào hàng bản quyền bom tấn hành động No Time to Die, tác phẩm mới nhất của thương hiệu 007, với các nền tảng xem video trực tuyến lớn như Netflix, Apple hay Amazon. Tuy nhiên, không có thỏa thuận nào đạt được.

Tạp chí Variety tiết lộ bản quyền phát sóng có thời hạn một năm của No Time to Die được MGM định giá 600 triệu USD . Truyền thông đưa tin hãng đã cân nhắc phương án tự phát hành tác phẩm thông qua hình thức xem phim trả phí, tương tự cách Disney đã làm với Mulan (2020).

Tuy nhiên, Deadline đưa tin cả Netflix, Apple hay Amazon đều không hào hứng với đề nghị từ MGM, ngay cả khi mức giá hạ xuống một nửa. Thêm vào đó, nhà sản xuất Barbara Broccoli của chùm phim 007 cũng không mặn mà với phương án này.

Theo Deadline, No Time to Die có thể thu về trên dưới 1 tỷ USD từ phòng vé toàn cầu nếu phát hành theo cách truyền thống, nhưng là tại thời điểm không đại dịch. Con số 600 triệu USD mà MGM đưa ra có thể cao với các nền tảng xem phim trực tuyến, nhưng vẫn khiêm tốn so với kinh phí sản xuất 250 triệu USD của bộ phim.

MGM đã tính đến phương án phát hành No Time to Die qua các nền tảng chiếu phim trực tuyến. Ảnh: MGM.

Theo GameSpot, khán giả mục tiêu của thương hiệu 007 là đối tượng trung niên hoặc lớn tuổi hơn. Họ thuộc nhóm có nguy cơ tử vong cao nếu mắc Covid-19 và ít hào hứng tới rạp xem phim giữa đại dịch. Điều này, cùng việc rạp chiếu phim tại một số khu vực vẫn chưa mở cửa trở lại, càng khiến bài toán lựa chọn thời điểm và phương thức phát hành No Time to Die thêm khó khăn.

Từ đầu năm, MGM đã nhiều lần thay đổi ngày ra rạp của No Time to Die. Bộ phim hiện được xếp lịch phát hành dự kiến vào tháng 4/2021, tức muộn hơn một năm so với kế hoạch ban đầu.