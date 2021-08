Bollywood trở lại

"Chưa khống chế được dịch, vậy nên tôi sẽ không mạo hiểm đi đóng phim", diễn viên Mrunal Thakur nêu ý kiến trước tình trạng các dự án Bollywood rục rịch ghi hình trở lại.

Theo Reuters, làn sóng Covid-19 vẫn hoành hành ở Ấn Độ và gây ra những thực trạng tàn khốc. Nguy hiểm hơn, chuyên gia cảnh báo Delta Plus - dòng thứ cấp của biến chủng Delta, đã xuất hiện ở quốc gia này với mức độ lây nhiễm nhanh chóng.

Tuy nhiên, bất chấp những rủi ro, sau thời gian đóng băng hoạt động, giới phim ảnh Ấn Độ đã rục rịch trở lại.

Những bộ phim mới được khởi quay

Theo Hindustan Times, nam diễn viên Kartik Aaryan xác nhận đóng chính phim kinh dị Freddy do Ekta Kapoor sản xuất. Lịch bấm máy bắt đầu từ ngày 8/8. Trên Instagram, ngôi sao 31 tuổi đăng ảnh ê-kíp đi tiền trạm cho thấy bối cảnh đầu của phim là trên một con tàu.

Trong khi đó, Kiara Advani được công bố là nữ chính tác phẩm mới của đạo diễn S. Shankar. Dự án chưa công bố tên, song tiết lộ sẽ được sản xuất bằng 3 thứ tiếng Telugu, Tamil và Hindi. Tài tử Ram Charan cũng góp mặt ở phim sau khi hoàn tất ghi hình cho tác phẩm khác của S. S. Rajamouli.

Bộ đôi Shahid Kapoor - Raashi Khanna chấp bút ký hợp đồng tham gia TV series mới của Raj và DK. Hình ảnh con gái 4 tuổi của Allu Arjun - bé Allu Arha, được make-up để đóng phim Telugu Shakuntalam cũng xuất hiện trên mạng xã hội.

Trước khi phim mới lên sóng, chương trình truyền hình thực tế Bigg Boss trở thành món ăn tinh thần của khán giả Ấn Độ. Cùng với đó, tác phẩm kinh dị Bell Bottom có Vaani Kapoor, Lara Dutta và Huma Qureshi góp mặt hứa hẹn hút người xem khi ra mắt ngày 19/8.

Các diễn viên Ấn Độ chia sẻ hình ảnh đóng phim trở lại. Ảnh: Hindustan Times.

Chưa bao giờ thị trường phim ảnh Ấn Độ lại nhộn nhịp như lúc này, kể từ khi làn sóng Covid-19 mới tràn vào quốc gia tỷ dân.

Nam diễn viên Vikram Kochhar, 37 tuổi, nói trên India Times: "Lịch quay Chuna từ đầu tháng 7 ở Mumbai và chuyển sang giữa tháng tại Lucknow. Tôi chỉ có 5 ngày rảnh trong khoảng đó để giải quyết chuyện riêng tư".

Theo lời Kochhar, 5 ngày rảnh mà anh nói là để cử hành hôn lễ với Kumari Kuhu. Chính xác, họ kết đôi ngày 12/7 ở thành phố Hyderabad. Chỉ hai ngày sau, Kochhar đã đến Lucknow, còn vợ anh bận rộn với lịch quay tại Mumbai.

Trong bài đăng ngày 3/8, cây bút của Hindustan Times viết "Boney Kapoor là nhà làm phim Ấn Độ bận nhất hiện nay". Ngoài đứng sau máy quay, ông sẽ lần đầu xuất hiện với vai trò diễn viên.

Kapoor đã tới New Delhi ghi hình cùng Ranbir Kapoor, Shraddha Kapoor và Dimple Kapadia cho phim mới. Khi được hỏi về trải nghiệm này, ngôi sao 66 tuổi chia sẻ: "Tôi rất thích. Không khí trên phim trường rất vui vẻ".

Mạo hiểm làm việc giữa giai đoạn tâm chấn Covid-19 chưa đi qua, Kapoor nói các biện pháp chống dịch như giữ khoảng cách, trang bị đồ bảo hộ, dùng mũ chống giọt bắn... luôn được đảm bảo. Kapoor cho biết cả đoàn có tâm trạng lạc quan vì đã chuẩn bị tinh thần ứng phó tình huống xấu.

"Đã có làn sóng đầu tiên, rồi làn sóng thứ hai, và nỗi sợ hãi về làn sóng thứ ba. Chúng ta phải quen với việc sống bằng sự tĩnh tâm. Những gì đại dịch đã và đang tác động sẽ hình thành kỷ luật sống mới cho con người" - Kapoor nhìn nhận.

Cuộc chiến giữa các nền tảng trực tuyến

Từ năm ngoái, ứng dụng trực tuyến OTT lên ngôi góp phần cải thiện nền công nghiệp phim ảnh toàn cầu. Tại Ấn Độ, đa số nhà sản xuất đã tích cực chuyển sang phát hành phim trên nền tảng Netflix, Amazon Prime, YouTube...

Song, việc OTT phát triển mạnh mẽ dẫn đến sự cạnh tranh giữa các nền tảng. Nhiều dự án lên sóng cùng ngày mang đến đa dạng chọn lựa cho khán giả, nhưng đồng thời là lúc cuộc chiến kinh doanh giữa các nền tảng online bắt đầu bùng nổ.

Hồi tháng 7, Hungama 2 của Shilpa Shetty Kundra ra mắt trên Disney + Hotstar, đụng độ với 14 Phere do Vikrant Massey và Kriti Kharbanda thủ vai chính. Trong diễn biến khác, các sao Ajay Devgn và Sidharth Malhotra thì ra sức kêu gọi khán giả ủng hộ phim của họ là Bhuj: The Pride of India và Shershaah - những phim đang xếp hàng chờ lên sóng vào ngày Ngày Độc lập 15/8.

Hungama 2 chiếu trên Disney + Hotstar, trở thành đối thủ cạnh tranh của nhiều phim giờ vàng khác. Ảnh: Hungama 2.

"Chuyện này chẳng khác những màn đối đầu trước kia của phim rạp. Mỗi nền tảng OTT đang cố gắng làm hài lòng người xem để chứng minh vị thế" - tờ Hindustan Times trích chia sẻ của chuyên gia thương mại Bollywood Komal Nahta.

Ông Nahta cũng nói thêm những khách hàng đã lập tài khoản có thể xem bất kỳ nội dung nào họ thích, bởi vậy, mục tiêu của nền tảng OTT là tập trung thu hút đối tượng người đăng ký mới.

Bàn về vấn đề này, Manish Kalra - giám đốc kinh doanh của ZEE5 India - nêu góc nhìn: "OTT gia tăng tạo cho khán giả cơ hội có tất cả, từ khía cạnh nhỏ nhất là có thể thoải mái xem phim tại gia. Nay, OTT là sân chơi bình đẳng - nơi nội dung phim mới thực sự là yếu tố cốt lõi thu hút người xem".

Nắm bắt thị hiếu số đông, công ty của Kalra đầu tư vào các phim có nội dung mới lạ, hấp dẫn. Theo ông, thành công của OTT phụ thuộc vào chất lượng và nội dung chứ không phải số lượng dự án được phát hành trong cùng một ngày.

"Không thể mạo hiểm giữa đại dịch"

Trên thực tế, không phải tất cả người hoạt động trong ngành công nghiệp phim ảnh Ấn Độ đều can đảm quay hoặc đóng phim mùa dịch, hay ủng hộ nền tảng chiếu online.

Đầu tháng 8, chia sẻ với phóng viên Hindustan Times, diễn viên Mrunal Thakur thừa nhận: "Chúng tôi chưa khống chế được Covid-19, vậy nên sẽ không mạo hiểm vì còn phải nghĩ cho gia đình. Chúng tôi cũng không muốn khán giả mạo hiểm đến rạp".

Ngôi sao sinh năm 1992 giữ quan điểm truyền thống khi cho rằng nếu các dự án khởi chiếu trên Netflix hay Disney + cũng không vấn đề gì, nhưng cô thực sự thèm khát cảm giác hồi hộp khi xem phim chiếu rạp.

"Với tôi, điều quan trọng là tiếp cận người xem trong điều kiện thuận lợi nhất. Tất nhiên, trong tư cách diễn viên, tôi cũng muốn tham gia nghệ thuật, dự thảm đỏ, ra mắt bom tấn hoành tráng như Deepika Padukone trong Om Shanti Om. Nhưng mọi thứ phải thực sự cần thời điểm thích hợp", cô chia sẻ thêm.

Mrunal Thakur cho rằng không nên mạo hiểm đóng phim vào lúc này. Ảnh: Mrunal Thakur.

Đồng suy nghĩ với Mrunal Thakur, trên đường về thăm quê Lucknow, tài tử Ali Fazal tâm sự nỗi buồn vắng bóng phim rạp. Fazal nói: "Cảm giác thưởng lãm các tác phẩm nghệ thuật ở không gian lớn đã thu hẹp trong một căn phòng, song khán giả vẫn thích thú. Là người yêu thích màn ảnh rộng, tôi cảm thấy xuống tinh thần về hiện thực này".

Theo India Times, tên tuổi Ali Fazal vượt ra phạm vi Ấn Độ và được biết đến ở thị trường Hollywood. Tác phẩm Death on the Nile có Fazal diễn cùng Gal Gadot và Armie Hammer sẽ chạm mắt khán giả vào tháng 2/2022. "Những cảnh trong phim chỉ có thể được thưởng thức ở rạp. Tôi hy vọng cả 2 nền tảng cùng phát triển và các phim sẽ phát hành ở rạp trước, sau đó phát trực tuyến qua OTT", Fazal nói.

Truyền thông phỏng vấn thêm những người nổi tiếng xoay quanh vấn đề chiếu phim online. Trong đó, Aakanksha Singh - diễn viên chuyên mảng phim tiếng Hindi - nhận định rằng không giống Bollywood, các nhà làm phim ở miền Nam Ấn Độ chẳng mặn mà với bản phát hành OTT.

Ở góc quan sát của Singh, các nhà sản xuất trong ngành điện ảnh miền Nam sẵn sàng chờ đợi để phim của họ được ra rạp, dù không biết tới bao giờ.

"Khán giả miền Nam định nghĩa phim phải được phát sóng trên màn hình lớn. Họ không muốn theo dõi tình tiết câu chuyện thông qua chiếc TV nhỏ", Singh giải thích và cho rằng thực ra, cô cũng muốn phim mình đóng chiếu trong rạp. Đó là lý do hàng loạt dự án của cô vẫn chưa được ấn định ngày phát sóng.

Trong số những phim bị trì hoãn của Singh có Clap nói tiếng Tamil và bộ phim tiếng Telugu, Meet Cute. Bên cạnh đó, cô cũng đóng vai chính trong tác phẩm May Day và mơ hồ về lịch phim công chiếu tới khán giả.

"Tôi không nghĩ trải nghiệm điện ảnh có thể bị thay thế vĩnh viễn về lâu dài. Đó là điều sẽ luôn khiến khán giả phấn khích và nó sẽ khôi phục ngay khi chúng tôi chống lại cuộc chiến Covid-19", nữ diễn viên nhấn mạnh.