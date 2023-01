Bồi thường ngược vì tội ‘trộm cắp thời gian’

Một phụ nữ Canada phải bồi thường cho chủ lao động cũ vì “trộm cắp thời gian”, sau khi bị bắt gặp làm việc riêng trong giờ làm việc bởi phần mềm theo dõi gây tranh cãi.

Một người gõ máy tính tại New Jersey, Mỹ. Ảnh: AP.

Karlee Besse, một kế toán từ xa ở British Columbia, ban đầu cho biết cô đã bị sa thải không lý do vào năm ngoái. Cô yêu cầu bồi thường 5.000 CAD (khoảng 3.720 USD ) bao gồm lương chưa trả và tiền thôi việc, Guardian đưa tin ngày 12/1.

Công ty Reach CPA, nơi cô Besse làm việc, trình bày với tòa án rằng cô đã dành hơn 50 tiếng đồng hồ để làm “những điều dường như không liên quan đến nhiệm vụ công việc”.

Công ty cho biết họ đã cài phần mềm theo dõi nhân viên có tên TimeCamp lên máy tính xách tay được cấp cho cô Besse. Phần mềm phát hiện những tài liệu cô Besse thực hiện đã vượt quá ngân sách và chậm tiến độ.

Đây là một chiến lược được các công ty áp dụng ngày càng nhiều trong kỷ nguyên làm việc từ xa. Phần mềm theo dõi thời gian mở tài liệu, cách nhân viên sử dụng tài liệu và ghi lại thời gian làm việc.

Vài tuần sau, công ty Reach cho biết một phân tích đã “xác định sự bất thường giữa bảng chấm công và nhật ký sử dụng phần mềm” của cô Besse.

Cô nói với tòa án rằng cô thấy phần mềm rất khắt khe và lo ngại nó không thể phân biệt công việc với mục đích sử dụng cá nhân.

Tuy nhiên, công ty đã chứng minh cách TimeCamp tự động nhận biết sự khác biệt, tách nhật ký thời gian cho công việc khỏi các hoạt động cá nhân như xem phim và chương trình truyền hình trực tuyến.

Cô Besse cho biết cô đã in tài liệu để làm việc, nhưng không nói với công ty vì sợ hậu quả. Nhưng công ty nói phần mềm cũng theo dõi việc in ấn và nhận thấy máy in rất ít tài liệu.

Công ty khẳng định thêm rằng bất kỳ tài liệu giấy nào cũng phải được nhập vào phần mềm làm việc.

Trong một cuộc họp video giữa Besse và công ty về sự bất thường trong thời gian làm việc, cô thừa nhận với quản lý rằng đã treo những tài liệu để gian lận thời gian làm việc.

“Tôi đã treo những tài liệu và không đụng vào chúng. Điều đó không đúng và không phù hợp. Tôi thực sự xin lỗi”, cô nói.

Thẩm phán đã bác bỏ yêu cầu bồi thường của cô Besse và yêu cầu cô phải trả 2.459,89 CAD ( 1.837 USD ) cho công ty, bao gồm lương và khoản tạm ứng trước đó.