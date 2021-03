Bồi thường 2,3 tỷ cho gia đình ông lão bị bắt oan 44 năm trước

Công an tỉnh Bắc Giang đã hoàn tất việc bồi thường cho ông Mưu Quý Sường (đã chết) vì bị giam giữ oan suốt 11 năm.

Ngày 31/3, gia đình ông Mưu Quý Sường (sinh năm 1944, người bị bắt khởi tố, bắt, tạm giam oan về tội Giết người) cho biết sau hơn 3 năm xin lỗi công khai, Công an tỉnh Bắc Giang đã hoàn tất việc bồi thường.

"Sau nhiều lần thương lượng, gia đình đã nhận được hơn 2,3 tỷ đồng tiền bồi thường", đại diện gia đình ông Sường nói.

Ông Sường bị khởi tố, bắt tạm giam cuối năm 1977. Sau 11 năm giam giữ, cơ quan chức năng không ra kết luận điều tra hoặc đưa vụ án ra xét xử.

Đến khoảng năm 1988, ông Sường được thả không rõ lý do. Ông qua đời năm 2013 khi vụ án chưa được làm sáng tỏ. Đầu năm 2018, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang xin lỗi công khai ông Mưu Quý Sường.

Người thân mang di ảnh ông Sường đến buổi xin lỗi công khai. Ảnh: Bá Chiêm.

Qua xác minh và thu thập tài liệu, cơ quan chức năng xác định khoảng 6h ngày 2/11/1977, Công an huyện Lục Ngạn, Ty Công an Hà Bắc (nay là tỉnh Bắc Giang) nhận tin báo về việc bà Phạm Thị Múi (vợ ông Sường) chết dưới suối. Ty Công an Hà Bắc đã cử lực lượng khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và đưa ông Sường về ghi lời khai.

Tại đây, ông Sường khai 5h cùng ngày, ông dậy nhưng không thấy vợ. Khi đi tìm, ông thấy vợ nằm chết ở đầu nhà. Sợ liên quan, ông mang xác bà Múi xuống suối dựng hiện trường giả việc vợ bị ngã xuống suối.

Do nghi ông Sường là người giết vợ nên Công an huyện Lục Ngạn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Sường về tội Giết người và chuyển vụ án về Ty Công an Hà Bắc điều tra.

Ngày 30/12/2017, Công an tỉnh Bắc Giang ban hành 2 quyết định gồm: Quyết định đình chỉ vụ án hình sự về tội Giết người vì hết thời hiệu trách nhiệm truy cứu trách nhiệm hình sự và quyết định đình chỉ điều tra bị can với ông Mưu Quý Sường về tội Giết người do hành vi của bị can không cấu thành tội phạm.

Sau khi xác định cơ quan tố tụng tỉnh Hà Bắc khởi tố, bắt tạm giam ông Sường là oan sai, chiều 29/1/2018, Công an tỉnh Bắc Giang thay mặt các cơ quan tố tụng hình sự tỉnh đã công khai xin lỗi ông Mưu Quý Sường, xin lỗi người đại diện hợp pháp của ông là anh Mưu Văn Lợi cùng toàn thể thân nhân ông Sường.

Ngoài trường hợp của ông Sường, tỉnh Bắc Giang từng ghi nhận ông Nguyễn Thanh Chấn, ở huyện Việt Yên, được bồi thường 7,2 tỷ đồng . Năm 2003, Công an huyện Việt Yên cho rằng ông Chấn là thủ phạm giết hàng xóm.

Qua các cấp xét xử, tòa án tuyên ông Chấn phạm tội giết người, xử án tù chung thân. Ngày 25/1/2014, ông Chấn chính thức được minh oan sau 10 năm ngồi tù.