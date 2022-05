Bơi nam Việt Nam sẽ thắng Singapore trong cuộc đua HCV?

Những tấm HCV quý giá của Phạm Thanh Bảo và Trần Hưng Nguyên đã giúp phân đội bơi nam Việt Nam giành được 9 HCV, hơn Singapore 2 HCV khi bơi chỉ còn một ngày thi đấu.

Tối 18/5, Cung Thể thao Dưới nước tiếp tục chứng kiến màn trình diễn ấn tượng từ các nam kình ngư Việt Nam. Ở nội dung 200 m hỗn hợp cá nhân, việc Trần Hưng Nguyên bảo vệ được tấm HCV không phải bất ngờ vì anh là người thắng nội dung này tại Philippines 3 năm trước.

Trong khi các nội dung nữ chưa giành được HCV nào, bơi nam Việt Nam đã có 9 HCV, vượt xa chỉ tiêu 6-8 HCV cho toàn đội đặt ra từ đầu giải. Ảnh: Minh Chiến.

Bất ngờ đến trước đó khi Phạm Thanh Bảo thắng nội dung 50 m ếch với thời gian 28 giây 28. Trước đó ở SEA Games 2019, Thanh Bảo thậm chí không góp mặt trong top 3 tại nội dung này.

Từ chỗ không giành được một HCV nào ở Philippines, Thanh Bảo đã tiến bộ vượt bậc. Trong ba nội dung bơi ếch ở SEA Games 2021, Thanh Bảo thắng hai nội dung 50 m và 100 m, về nhì tại nội dung 200 m với thời gian 2 phút 12 giây 09. Anh chỉ thua người giành HCV Maximillian Ang Wei, VĐV đã thiết lập kỷ lục SEA Games mới với thời gian 2 phút 11 giây 93.

Về phương diện tập thể, những tấm HCV của Thanh Bảo, Hưng Nguyên giúp bơi nam Việt Nam duy trì vị trí dẫn đầu đại hội với 9 HCV. Đối thủ Singapore hiện chỉ có 7 HCV.

Hưng Nguyên (3), Huy Hoàng (2), Thanh Bảo (2) là những người đã giành HCV cá nhân cho tuyển bơi Việt Nam. Hai tấm HCV khác đến từ các nội dung đồng đội 4x100 tiếp sức tự do và 4x200 m tiếp sức tự do.

Khoảnh khắc Schooling nhìn về phía đội bơi Việt Nam ở nội dung 4x200 m tiếp sức tự do. Ảnh: Minh Chiến.

Về phía Singapore, Quah Zheng Wen giành 3 HCV cá nhân. Maximillian Ang Wei, Teong Tzen Wei và Joseph Schooling giành mỗi người một 1 HCV khác. Đội bơi Singapore cũng có thể một HCV tập thể ở nội dung 4x100 m tiếp sức hỗn hợp.

Tỷ số HCV giữa bơi nam Việt Nam và Singapore lẽ ra là 8-8 nếu không có sự cố ở nội dung 4x100m tiếp sức nam trong ngày khai màn môn bơi 14/5. Lỗi xuất phát sớm từ hai đội đua dẫn đầu Singapore, Malaysia khiến họ bị hủy kết quả còn Việt Nam bất ngờ vươn lên giành HCV.

Tối nay (19/5), bơi nam SEA Games 2021 sẽ bước vào ngày thi đấu cuối cùng với ba nội dung 50 m tự do, 800 m tự do và 200 m bướm. Trong số này, 800 m tự do là cự ly sở trường của Huy Hoàng trong khi hai nội dung còn lại thuộc thế mạnh của Singapore. Nếu mọi thứ thuận lợi, bơi nam Việt Nam có thể khép lại SEA Games với 10 HCV, còn Singapore có 9.