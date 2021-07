Bôi dầu ăn khắp người để vật nhau

Năm 2020, giải đấu bị hủy do đại dịch. Năm nay, ban tổ chức cho biết các đô vật và khán giả đều đã đảm bảo những quy định về an toàn trong phòng chống dịch Covid-19. Trong ảnh, các đô vật đang được đổ dầu olive lên người trước trận đấu. Do dầu trơn, bóng nên các đô vật cũng khó nắm được đối thủ của mình. Việc nhấc bổng đối thủ lên thậm chí còn khó hơn.