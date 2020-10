Bối cảnh đời thực của các phim kinh dị nổi tiếng

The Shining là tác phẩm kinh dị nổi tiếng, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Stephen King. Trong phim, nhân vật chính Jack Torrance (Jack Nicholson) cùng gia đình nhận nhiệm vụ trông coi khách sạn Overlook do nơi này đóng cửa mùa tuyết rơi. Theo Uproxx, ngoại cảnh phim được thực hiện tại nhà nghỉ của khu trượt tuyết Oregon. Còn cảnh nội được sắp đặt tại phim trường Pinewood, Anh. Thực tế, nhà văn Stephen King xây dựng Overlook dựa trên khách sạn Stanley ở Colorado, Mỹ. Cả khu trượt tuyết Oregon và Stanley Hotel hiện là những địa điểm thu hút người hâm mộ The Shining. Ảnh: OregonLive/Cinema Blend.