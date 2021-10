Bối cảnh bom tấn 'No Time to Die' từng là nỗi xấu hổ của Italy

Theo SCMP, Matera - bối cảnh chính trong "No Time to Die" - có quá khứ đen tối. Sau nhiều năm, thành phố của những hang động trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng tại Italy.

Khi xem James Bond thực hiện cú nhảy môtô nguy hiểm trong No Time To Die, Dora Cappiello - nhân viên của công ty du lịch tại Italy - tự hào giới thiệu cảnh quay trong phim là quê hương của cha cô. Khung cảnh hoang sơ và cằn cỗi ở miền nam Italy giờ đây trở thành một phần của James Bond - thương hiệu điện ảnh có lịch sử gần 60 năm.

Theo SCMP ngày 1/10, Matera là quê hương của những troglodyte - cư dân sống trong hang động - suốt 9.000 năm và là nơi sinh sống của những con người đầu tiên ở Italy. Song, những năm 1950, thành phố bị gọi là “nỗi xấu hổ của Italy” vì cư dân sống trong điều kiện lạc hậu và mất vệ sinh trầm trọng.

Giờ đây, mọi thứ đã khác. No Time to Die góp phần quảng bá thành phố bị bỏ quên trở thành địa điểm du lịch hút khách.

Matera bị gọi là "nỗi xấu hổ của Italy" vào thập niên 1950. Ảnh: Red Door News.

Quá khứ đen tối

Những năm 1950, Matera có dân số khoảng 15.000 người. Họ sống trong những ngôi nhà được đục đẽo từ các hang động cắt ngang sườn đồi. Con người và thú nuôi sống trong không gian chật chội, thiếu ánh sáng tự nhiên, điện và nước. Matera đã trở thành nơi đại diện cho sự nghèo đói, tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh cao.

Cư dân của thị trấn cổ Sassi - trong tiếng Italy có nghĩa là đá - từ lâu tìm cách sơ tán đến trung tâm thành phố hiện đại cách đó khoảng 1,6 km. Các quan chức xem xét xây tường bao quanh để che khuất sự nghèo đói của khu vực.

Sau khi bị chính quyền “bỏ rơi”, Sassi trở thành thị trấn ma với những ngôi nhà hoang, người sống lang thang, sự rình rập của sói… Những người dân từng sống tại đây không có ý định tái định cư ở nơi được gọi là “đầy rẫy sự tàn bạo”.

Những năm thuộc thế kỷ 20, Matera là nơi ở của các tù nhân chính trị dưới chế độ phát xít Benito Mussolini. Thành phố thời gian dài đầy rẫy sự chết chóc. Trong hồi ký của tác giả, nhà chính trị lưu vong Carlo Levi, ông cho rằng thị trấn và vùng Basilicata là nơi vô pháp luật, đầy rẫy sự suy đồi.

Matera trở thành địa điểm hút khách sau khi xuất hiện trong No Time to Die. Ảnh: Red Door News.

Tuy nhiên, một thế hệ người di cư trẻ tuổi đã nổi dậy, chống lại sự thờ ơ của lịch sử quét qua vùng Sassi. Vào những năm 1990, công cuộc hồi sinh Sassi trỗi dậy mạnh mẽ. Họ bắt đầu cải tạo những hang động thành quán cà phê, khách sạn nhỏ cao cấp.

Năm 2004, sau khi bộ phim The Passion of Christ được quay ở Matera ra mắt, địa phương bắt đầu thu hút lượng lớn khách du lịch. Giờ đây, việc khôi phục “nỗi xấu hổ của Italy” được đẩy nhanh sau khi thành phố trở thành địa điểm quay chính của bom tấn No Time to Die, theo SCMP.

Mùa hè năm 2019, cư dân Matera xôn xao khi thành phố tràn ngập các đoàn làm phim và sao Hollywood. Thành phố chứng kiến sự đổ bộ hoành tráng của những chiếc Aston Martins, xe máy lao vun vút qua những con phố lát đá hẹp.

Người dân địa phương hứng thú khi nhìn thấy sự xuất hiện của Daniel Craig. Họ dùng điện thoại quay lại những cảnh đấu súng, rượt đuổi, bao gồm cảnh James Bond lao qua bức tường thành trên xe máy.

Với những cư dân lớn tuổi, mùa hè năm 2019 đã thay đổi lịch sử.

“Hãy thử tưởng tượng những người sinh ra ở nơi được mệnh danh là ‘sự xấu hổ của Italy’ sẽ ngạc nhiên thế nào khi thành phố của họ xuất hiện trong bộ phim nổi tiếng”, Cappiello nói.

Trong quá trình ghi hình No Time to Die, Daniel Craig ở Palazzo Gattini, khách sạn 5 sao thuộc trung tâm của Sassi. Khách sạn tự hào cho rằng họ có dịch vụ tốt nhất ở nơi được UNESCO bảo vệ, xóa bỏ tai tiếng “nỗi xấu hổ” của người dân Italy. Theo SCMP, giá phòng suit mà Craig ở tại khách sạn lên đến 910 USD /đêm.

Đối với du khách không có thu nhập cao như sao hạng A, khách sạn boutique được tân trang từ hang động có giá khoảng 115 USD /đêm. Phòng ốc được trang bị máy lạnh, wifi và sân phục vụ cocktail ngắm hoàng hôn.

Matera không còn là "nỗi xấu hổ của Italy"

Hiện tại, có khoảng 1.500 căn nhà trong hang động nằm rải rác trong các khe núi xung quanh thành phố còn tồn tại. Điều đó phục vụ cho quá trình ghi hình bộ phim về điệp viên 007. Trong bộ phim mới, khi James Bond lao vào thị trấn, khung cảnh thành cổ lâu đời của Italy được tái hiện hoành tráng.

Theo lời Cappiello, đoàn làm phim quay cảnh James Bond đấu súng cùng kẻ thù trong lúc cô đang đưa mẹ đi lễ tại nhà thờ. “Chúng tôi không nghe được lời của linh mục vì tiếng súng bên ngoài. Linh mục phải dừng lại vài phút trước khi tiếng súng tắt hẳn”, cô nhớ lại.

Ngoài việc mang lại không khí sôi động cho thành phố, đoàn làm phim thúc đẩy quan chức địa phương dọn dẹp những tàn dư từ đội ngũ chăn nuôi gia súc. No Time to Die có cảnh đàn cừu được tận dụng để làm vật cản James Bond. Trong một cảnh rượt đuổi, điệp viên 007 khó trốn thoát khi bị chặn bởi đàn gia súc.

“Những con cừu được nuôi dưới nhà bạn tôi. Nó có mùi rất kinh khủng. Họ chỉ dọn dẹp trước khi Daniel Craig đến vài ngày. Khu vực phải được làm sạch hoàn toàn vì Craig không chịu được mùi của bầy cừu. Nhiều cư dân ở đây cũng không chịu được mùi đó”, Cappiello nói thêm.

Thành phố của những hang động thu hút nhiều dân địa phương. Ảnh: Splash News, Red Door News.

Khi biết đoàn làm phim No Time to Die và Daniel Craig có mặt ở Matera, cư dân thành phố kỳ vọng được nhìn thấy tài tử nổi tiếng. Tuy nhiên, những cảnh quay hành động chủ yếu do diễn viên đóng thế thực hiện.

“Tôi cứ nghĩ mình nhìn thấy Daniel Craig nhưng thực tế đó là diễn viên đóng thế. Mọi người liên tục đăng ảnh và cho rằng đó là Craig nhưng không phải. Craig chỉ ở đây trong 2-3 tuần cuối cùng để quay cảnh có mặt anh ấy”, Cappiello nói.

Theo SCMP, mật vụ nổi tiếng nhất thế giới đã để lại dấu ấn tại thành phố lâu đời của Italy. Người dân Matera tự hào về Sassi - nơi trải qua những thăng trầm - đạt được thành quả như hiện tại.

“Vào những năm 1970, Sassi hoàn toàn bị bỏ hoang. Tôi cứ tưởng tôi được cha đưa đi dạo rừng Amazon vì mọi thứ bị cây cối bao phủ hoàn toàn, kèm theo đó là mùi khó chịu. Những vật dụng hỏng hóc có mặt ở khắp nơi. Không ai nghĩ đến việc dọn dẹp thị trấn, đừng nói đến việc cải tạo và quảng bá chúng thành địa điểm du lịch”, Cappiello hồi tưởng.

Khi lớn lên, Cappiello rời Matera đến Rome làm việc. Song, cô vẫn hướng về quê hương. Sau khi trở lại, cô hoàn toàn bất ngờ: “Những gia đình đầu tiên quyết định về Sassi sống toàn là những chuyên gia như bác sĩ, kỹ sư và kiến ​​trúc sư. Họ đã biến thị trấn thành nơi đáng sống. Đó là điều không ai ngờ tới. Điều đó rất ý nghĩa khi Matera dần bị quên lãng, nhiều người dân Italy không biết đến sự tồn tại của thành phố”.

Theo lời Cappiello, thành phố thay đổi sau khi bộ phim của Mel Gibson ra mắt. Sau đó, Matera được bình chọn là Thủ đô Văn hóa châu Âu vào năm 2019. Giờ đây, thành phố càng nổi tiếng khi trở thành bối cảnh của No Time to Die.

Đối với những người ở Matera như Cappiello, đây là cơ hội lớn để họ thay đổi cuộc sống, giới thiệu thành phố với du khách. Công ty du lịch Ferula Viaggi - nơi Cappiello làm việc - có kế hoạch ăn theo bộ phim, tạo lịch trình cho du khách mang tên Theo chân James Bond.

Tuy nhiên, Cappiello cho rằng nỗi ám ảnh về thị trấn Sassi chưa bao giờ nguôi với những người từng sống tại đây. “Sau khi kết hôn, tôi muốn mua nhà ở Sassi nhưng chồng tôi từ chối. Gia đình anh ấy trải qua thời kỳ khủng khiếp trong những hang động vào những năm 1950, anh không chấp nhận ý định quay lại nơi này”, cô nói.