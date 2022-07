BOFT Việt Nam đáp ứng nhu cầu lưu giữ và chia sẻ kỷ niệm

Những bức ảnh in không đơn thuần là vật lưu giữ kỷ niệm, mà còn ẩn chứa nhiều xúc cảm riêng, mang giá trị tinh thần lớn lao với mỗi người.

Sau đại dịch Covid-19, không riêng Việt Nam, phần lớn người dân ở nhiều nước trên thế giới đều ưu tiên sức khoẻ tinh thần. Nhu cầu sống thoải mái, đề cao giá trị tinh thần, nhất là những hoạt động mang ý nghĩa lưu giữ kỷ niệm cá nhân ngày càng được chú trọng. Hơn bao giờ hết, những chiếc ki-ốt in ảnh nhỏ gọn và có hình dáng như máy ATM xuất hiện ở mọi nơi đã phát huy tác dụng.

Lưu giữ kỷ niệm mọi lúc mọi nơi

Sở hữu thiết kế độc đáo, dễ dàng sử dụng, những ki-ốt BOFT giúp xoá tan cảm giác nhàm chán mỗi khi phải tốn thời gian ra tiệm in ảnh truyền thống. Chỉ cần một chiếc smartphone kết nối Wi-Fi, Bluetooth hoặc đăng nhập trực tiếp tài khoản Instagram trên máy, người dùng có thể sở hữu những tấm ảnh in chất lượng sau vài thao tác quẹt chạm đơn giản.

Ki-ốt in ảnh BOFT có thiết kế độc đáo và dễ dàng sử dụng.

Bức ảnh được in ra không chỉ đạt độ nét và màu sắc chuẩn, mà còn có thể đính kèm những dòng caption mang đậm tính cá nhân. Việc in ảnh dạng “mì ăn liền” này không quá xa lạ, bởi những ai từng sử dụng chiếc máy ảnh lấy ngay đều thấy quen thuộc với khung hình vuông nhỏ được in ra sau chưa đầy một phút. Tuy nhiên, điểm đặc biệt của BOFT là cho phép người dùng tạo lời nhắn mong muốn hoặc đổi chiều ảnh theo ý muốn nhằm hướng tới sáng tạo theo cách riêng.

Chất lượng ảnh in từ máy BOFT được đảm bảo.

In ảnh và lưu giữ những kỷ niệm đẹp với người thân, gia đình, bạn bè từ lâu đã trở thành thói quen. Trong thời đại công nghệ 4.0, in ảnh được hiện đại hóa qua những chiếc máy ảnh tích hợp tính năng chụp hình lấy liền.

Tuy nhiên, phân khúc giá khá cao đã hạn chế khả năng sử dụng máy chụp hình in ảnh của người dùng. Vì vậy, BOFT được xem như chiếc máy giúp đáp ứng nhu cầu hiện đại. Ở bất cứ đâu có máy BOFT như trung tâm thương mại, công viên, người dùng đều có thể sở hữu những bức ảnh in chất lượng mà không cần tốn hàng triệu đồng mua máy ảnh tích hợp tính năng này, càng không mất thời gian tới tiệm rửa ảnh truyền thống. Sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại nhưng không làm mất đi giá trị cốt lõi trong đời sống tinh thần người dùng là tiêu chí và sứ mệnh BOFT hướng đến.

Hành trình của BOFT

Ra đời vào tháng 4/2014, BOFT là ki-ốt in ảnh quen thuộc ở nhiều trung tâm thương mại, được phát triển độc quyền tại khu vực Đông Nam Á bởi BOFT Asia. Năm 2016, BOFT gia nhập thị trường Việt Nam và bắt đầu hoạt động tại Ba Na Hills với 2 máy. Tới cuối năm 2016, BOFT phát triển nhanh chóng với 16 địa điểm hoạt động tại dải đất hình chữ S.

Trải qua 6 năm tiếp cận từng đối tượng người dùng, phát triển và đổi mới không ngừng, đến 2022, BOFT Việt Nam có những bước đột phá đáng kể, tham vọng trở thành phương tiện đáp ứng nhu cầu không thể thiếu trong cuộc sống.

BOFT đạt được nhiều thành công sau khi gia nhập thị trường Việt Nam.

Bà Trang Pháp - Chủ tịch BOFT Vietnam - cho biết: “In ảnh có thể không là thói quen nhưng sẽ trở thành một nhu cầu. In ảnh thẻ, tặng hay trang trí đều là những nhu cầu sẵn có. Ngay cả khi có smartphone, nhiều người vẫn muốn tặng món quà sinh nhật cho người bạn thân là một album lưu lại khoảnh khắc của cả hai trong nhiều năm”.

Vị này cũng khẳng định việc in ảnh mang nhiều giá trị về tinh thần, trở thành kỷ niệm khó quên với mỗi người. “Mong muốn lớn nhất của BOFT là có thể đồng hành cùng khách hàng trong những khoảnh khắc sẻ chia. Ngoài ra, công nghệ của BOFT cho phép máy hoạt động tại các sự kiện lớn nhỏ, giúp lưu giữ mọi khoảnh khắc”, bà Trang Pháp cho biết thêm.

BOFT đang tạo ra hàng trăm bức ảnh mỗi ngày, mang đến người dùng những niềm vui nho nhỏ, góp phần lưu giữ những kỷ niệm của họ với bạn bè, gia đình. BOFT hiện có mặt tại 51 quốc gia, 144 thành phố với hơn 555 địa điểm trên thế giới. Các ki-ốt BOFT tại Việt Nam được đặt ở những trung tâm thương mại hàng đầu, nhà hàng, công viên và nhiều địa điểm thu hút khác.