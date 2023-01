Bodycam cho thấy chồng bà Pelosi bị đánh nứt hộp sọ bằng búa

Đoạn video gây sốc cho thấy cảnh sát đến trước cửa tư gia của bà Pelosi ở San Francisco và gõ cửa, trước khi chứng kiến ông Paul Pelosi và người đột nhập đang giằng co một chiếc búa.

Trong đoạn video, có thể nghe thấy cảnh sát hỏi "Chuyện gì đang xảy ra vậy?" và yêu cầu nghi phạm bỏ búa xuống.

Người này trả lời "Không", sau đó cố gắng giằng lại búa ra khỏi tay ông Paul Pelosi, 82 tuổi, và vung vào người ông.

Cảnh sát đã không thể kịp thời ngăn người kia dùng búa đánh vào đầu ông Pelosi, khiến ông gục trên sàn, bất tỉnh và khó thở. Họ ngay lập tức vật lộn với nghi phạm sau đó bắt giữ anh ta.

Trước đó, dịch vụ khẩn cấp 911 đã nhận được một cuộc gọi từ ông Pelosi và giữ kết nối.

Nhân viên điều phối dịch vụ khẩn cấp, Heather Grimes, đã nghe thấy cuộc hội thoại giữa ông Paul Pelosi và kẻ đột nhập.

Theo đó, chồng chủ tịch Hạ viện Mỹ đã sử dụng "mật mã" để báo cho nhà chức trách rằng ông đang gặp rắc rối. Ông Pelosi đã đặt những câu hỏi như: "Có chuyện gì vậy? Tại sao anh lại ở đây? Anh muốn làm gì tôi?".

Nhận thấy những điều đáng ngờ, ông Grimes đã báo với cảnh sát để họ tới kiểm tra tình hình.

Sau vụ tấn công, ông Pelosi bị nứt hộp sọ và bị thương ở bàn tay và cánh tay, buộc ông phải phẫu thuật và nằm viện gần một tuần.

Nghi phạm trong vụ tấn công, David DePape, phải đối mặt với các cáo buộc hình sự của tiểu bang và liên bang về tội cố ý giết người và tấn công bằng vũ khí chết người, cùng những cáo buộc khác. DePape đã không nhận tội đối với các cáo buộc.

Lời khai của DePape với chính quyền sau vụ tấn công cho thấy hành động của anh ta có động cơ chính trị. Trong lời khai trước tòa vào tháng 12/2022, một điều tra viên của cảnh sát San Francisco thuật lại rằng DePape tuyên bố có “cái ác ở Washington” và mô tả kế hoạch ban đầu của anh ta là bắt cóc Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi.

Bà Pelosi đang ở Washington vào thời điểm đó.

Các nhà điều tra lưu ý rằng DePape đã liệt kê các nhân vật chính trị khác mà mình nhắm mục tiêu, bao gồm cả Thống đốc bang California Gavin Newsom, cũng là một đảng viên Dân chủ.

