Bóc giá váy áo, túi hiệu và đồng hồ của Son Ye Jin trong phim mới

Những mẫu áo blouse được cô lăng xê nhiều nhất, từ sắc trắng tinh khôi đến các tông đậm. Người hâm mộ nhanh chóng phát hiện những mẫu áo đơn giản này có giá hàng trăm USD. Chiếc áo trắng có tên CIARA Classic Collar Detail Tweed Crop Jacket của BAU by Bride And You - thương hiệu đến từ Hàn Quốc - được nhiều người tìm kiếm, trị giá 249 USD . Trong khi đó, mẫu áo lụa xanh của Theory có giá 291 USD . Ảnh: JTBC.