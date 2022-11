Bob Dylan giải thích lý do không thể ký bằng tay cho cuốn sách mới

Vì vấn đề sức khỏe và dịch Covid-19, Bob Dylan đã sử dụng máy ký tên cho các phiên bản sách đặc biệt của mình và nhanh chóng nhận ra đó là "một quyết định sai lầm".

Bob Dylan đối mặt với làn sóng giận dữ từ độc giả do dùng chữ ký máy. Ảnh: PA Media.

Sau khi phát hành cuốn sách mới nhất của mình, nghệ sĩ huyền thoại Bob Dylan đang phải đối mặt với một vấn đề lớn trong sự nghiệp của mình. Nhiều độc giả khi mua phiên bản sách giới hạn có chữ ký tay của Bob Dylan đã phát hiện ra đây là chữ ký bằng máy.

Nhà xuất bản Simon & Schuster nhanh chóng đứng ra nhận lỗi vào ngày 21/11 và cam kết hoàn tiền cho độc giả. Tuy nhiên, động thái này vẫn chưa làm những người hâm mộ nguôi ngoai vì cảm giác bị lừa dối, họ đã bỏ ra 599 USD (khoảng 15 triệu VNĐ) để mua một cuốn sách với lời quảng cáo có chữ ký tay của Bob Dylan. Một số thậm chí bày tỏ sự nghi ngờ với những tác phẩm nghệ thuật có chữ ký của Bob Dylan trước đây.

Bản thân Bob Dylan vẫn giữ im lặng khi vụ việc bùng nổ. Và trong bài đăng Facebook 5 ngày sau thông báo của Simon & Schuster xác nhận những chữ ký trên sách được ký bằng máy, ông bày tỏ “sự hối tiếc sâu sắc” với người hâm mộ.

The philosophy of modern song là cuốn sách chia sẻ quan điểm về 66 bài hát yêu thích của Bob Dylan. Ảnh: Simon & Schuster.

“Tôi đã ký tay từng bản in nghệ thuật trong nhiều năm và chưa bao giờ có vấn đề gì. Tuy nhiên, vào năm 2019, tôi trải qua một cơn chóng mặt nặng và nó tiếp tục kéo dài trong những năm đại dịch” - ông giải thích, đồng thời khẳng định những chữ ký trước đây đều được ký bằng tay.

Ông cho biết cần đến năm người phụ tá hỗ trợ để ông có thể ký tên cho từng cuốn sách mới. Phiên bản đặc biệt của Philosophy Of Modern Song do Simon & Schuster phát hành lần này có 900 bản. Tuy nhiên, công việc bị gián đoạn do ông “không thể ký bất kỳ thứ gì” trong thời kỳ đại dịch. “Khi thời hạn hợp đồng sắp đến, tôi được gợi ý về việc sử dụng bút tự động”, ông giải thích.

Có điều, chính Bob Dylan cũng không ngờ quyết định này của mình lại dẫn đến sự tức giận từ độc giả. “Sử dụng máy ký tên là một quyết định sai lầm và tôi muốn khắc phục nó ngay lập tức”, Bob Dylan viết. Ông cho biết mình đang làm việc với Simon & Schuster và các đối tác để khắc phục hậu quả của vụ việc này.

Sau khi ra thông báo hoàn tiền cho độc giả, trang web của nhà xuất bản Simon & Schuster cũng đã xóa trang bán phiên bản sách đặc biệt của Bob Dylan.