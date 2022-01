BoA, Taeyeon giàu nhất nhóm Girls On Top

BoA - 25 triệu USD : Được mệnh danh "Nữ hoàng Kpop", BoA nổi tiếng sang cả thị trường Nhật Bản, Trung Quốc và Singapore. Ở tuổi 36, cô sở hữu 20 album phòng thu, đóng các phim Big Match, My Wife’s Having An Affair This Week..., tham gia show Kpop Star và The Voice of Korea. SCMP cho biết tổng tài sản của nghệ sĩ hiện là 25 triệu USD . Ảnh: The Score Magazine.