Bộ Y tế xử phạt hàng loạt công ty vi phạm

Thanh tra Bộ Y tế vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một loạt công ty vi phạm về an toàn thực phẩm. Ảnh: SKĐS.

Thanh tra Bộ Y tế vừa có quyết định xử phạt 12 triệu đồng với Công ty TNHH Dược phẩm Tradiphar, địa chỉ trụ sở chính: Khu dân cư Phục Thiện, phường Hoàng Tiến, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, địa chỉ nhà máy sản xuất công ty: Khu dân cư Phục Thiện, phường Hoàng Tiến, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Theo Thanh tra Bộ Y tế, Công ty đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính là: Khu vực chứa đựng, kho bảo quản sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe của công ty không có nội quy, quy trình, chế độ vệ sinh, vi phạm quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 9, Nghị định số 115/2018/NĐ- CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Syntech, địa chỉ Lô CN 3, Cụm công nghiệp Ba Hàng, phường Nam Đồng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương (địa chỉ trụ sở chính, Số 16, Lô 13, khu đô thị Đền Lừ 1, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cũng bị Thanh tra Bộ Y tế xử phạt 12 triệu đồng.

Theo Thanh tra Bộ, chi nhánh công ty có hành vi vi phạm khu vực chứa đựng, kho bảo quản không có biển tên, nội quy, quy trình, vi phạm quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 9, Nghị định số 115/2018/NĐ - CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

Thanh tra Bộ Y tế xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Gold Tiphar Pharma, địa chỉ trụ sở chính tại thôn Nội, xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, 12 triệu đồng.

Về nguyên nhân, theo Thanh tra Bộ Y tế, công ty này đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính là: khu vực chứa đựng, kho bảo quản sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe của công ty không có nội quy, quy trình, chế độ vệ sinh, vi phạm quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 9, Nghị địnhsố 115/2018/NĐ- CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

Thanh tra Bộ Y tế cũng xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Korea Việt Nam (địa chỉ trụ sở chính Công ty TNHH Korea Việt Nam có địa chỉ tại ngõ 97, phố An Thái, Khu 2, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, Việt Nam) 12 triệu đồng.

Lý do là khu vực chứa đựng, kho bảo quản không có biển tên, nội quy, quy trình, vi phạm quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 9, Nghị định số 115/2018/NĐ - CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.