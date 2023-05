Bộ Y tế vào cuộc vụ phát hiện đỉa trong bình nước ở trường mầm non

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị chức năng khẩn trương kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh "phát hiện đỉa trong nước uống đóng bình" ở Quảng Bình.

Trường Mầm non Phong Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình). Ảnh: Báo Quảng Bình.

Ngày 8/5, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có công văn số 977/ATTP-NĐTT đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh phát hiện đỉa trong nước uống đóng bình của Công ty cổ phần Nước khoáng Bang (địa chỉ tại thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình).

Cơ quan này đề nghị các đơn vị chức năng tỉnh Quảng Bình kiểm tra, xác minh thông tin theo nội dung phản ánh nêu trên; lấy mẫu các sản phẩm thực phẩm nghi ngờ không đảm bảo an toàn để kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu khi phát hiện các vi phạm an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bộ Y tế cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, đóng bình trên địa bàn, xử lý nghiêm các vi phạm an toàn thực phẩm (nếu có). Báo cáo kết quả triển khai về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.

Dị vật nghi ngờ là con đỉa xuất hiện trong bình nước loại 20 lít của Công ty Cổ phần nước khoáng Bang. Ảnh: Báo Quảng Bình.

Trước đó, ngày 28/4, giáo viên Trường Mầm non Phong Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) đưa một trong số bình nước mới mua về cho học sinh sử dụng, phát hiện một con đỉa trong bình nước 20 lít vẫn còn nguyên tem.

Sáng 7/5, ông Lê Minh Tiến, Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP Quảng Bình, cho biết sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã cử đoàn đến làm việc với trường, UBND xã Phong Thủy và Công ty Cổ phần nước khoáng Bang để xác định nguyên nhân vụ việc, tiến hành lấy mẫu nước để gửi đi xét nghiệm.

Tuy nhiên, bình nước có đỉa hiện không còn nên việc làm rõ nguyên nhân cũng sẽ gặp nhiều khó khăn.