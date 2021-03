Bộ Y tế tìm những người ăn bún riêu chay ở Bình Dương

Bộ Y tế đề nghị những người này cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất nếu có vấn đề bất thường về sức khỏe.

Ngày 26/3, Phó cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) Nguyễn Hùng Long ra văn bản đề nghị Sở Y tế Bình Dương thông báo, tìm kiếm những người đã ăn bún riêu tại khu vực miếu Chiêu Liêu, khu dân cư Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương vào ngày 20/3.

"Những người này cần khai báo tại cơ sở y tế gần nhất. Trường hợp có biểu hiện bất thường về sức khỏe cần đến ngay cơ sở gần nhất để được thăm khám, điều trị kịp thời", Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo.

Bệnh nhân bị ngộ độc Botulinum đang phải thở máy tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Ảnh: Thúy Nguyễn.

Thông báo này được đưa ra sau khi các bệnh viện tại TP.HCM tiếp nhận 6 người bị ngộ độc Botulinum. Trước đó, họ cùng ăn bún riêu chay tại miếu Liên Chiêu. Nguyên liệu nấu bún riêu có một hộp pate chay bị phồng nắp.

Cực An toàn thực phẩm đề nghị TP.HCM, Bình Dương phối hợp điều tra thực phẩm bệnh nhân đã sử dụng, xác minh nguyên nhân vụ việc, lấy mẫu thực phẩm để xét nghiệm các chỉ tiêu nghi ngờ gây ngộ độc.

Cùng ngày, Cục An toàn thực phẩmgửi văn bản đề nghị Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phối hợp điều tra, truy xuất nguồn gốc, tạm ngưng lưu thông sản phẩm gây ngộ độc.

Cơ quan này cần giám sát các loại thực phẩm đóng hộp (pate chay), lên men yếm khí (thịt cá ướp, cá ủ muối), bảo quản trong môi trường yếm khí (hun khói) và hướng dẫn nguy cơ ngộ độc Botulinum trong thực phẩm của hộ kinh doanh, gia đình tự sản xuất.

Đến nay, TP.HCM thông báo 6 người được ghi nhận bị ngộ độc sau khi cùng ăn bún riêu có pate chay ở Bình Dương. Một người trong số này đã tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

5 bệnh nhân còn lại đang thở máy, lọc máu tại Bệnh viện Nhân dân 115 (4 người) và Bệnh viện Nhi đồng 2 (1 người). Sau khi được truyền huyết thanh kháng độc tố, sức khỏe của họ đã cải thiện.

Các chuyên gia cho biết Botulinum là protein độc tố thần kinh do vi khuẩn Clostridium botulinum tiết ra. Đây là chất độc gây chết người mạnh nhất từng được biết.

Trước đó, ngày 13/7, Cục An toàn thực phẩm phát đi thông báo khẩn cảnh báo về sản phẩm pate của Công ty Minh Chay khiến nhiều người bị ngộ độc. Nhiều người ở Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa, Quảng Nam, Nam Định, Hà Nội..., nhập viện, thở máy và liệt do độc tố trong sản phẩm này.