Bộ Y tế sẽ thảo luận kịch bản khi tiêm đủ 2 mũi vaccine

Sau khi phiên họp Chính phủ thường kỳ kết thúc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn chủ trì buổi họp báo thường kỳ, giải đáp nhiều vấn đề nóng trong tháng.

Chiều 6/9, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn chủ trì buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8. Cùng dự có nhiều lãnh đạo của các bộ, ngành.

Cuộc họp báo diễn ra ngay sau khi phiên họp Chính phủ thường kỳ dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc.

Thúc đẩy chuyển giao công nghệ vaccine

Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết kinh tế vĩ mô cơ bản ổn đinh, lạm phát được kiểm soát. Thị trường tiền tệ, tín dụng tương đối ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế tiếp tục được bảo đảm. Hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn được duy trì trong bối cảnh chịu tác động mạnh từ dịch bệnh, an ninh lương thực được bảo đảm.

Theo ông Phương, 8 tháng qua, công tác an sinh xã hội đặc biệt được quan tâm trong bối cảnh đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt tại các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội.

Hợp tác quốc tế trong tiếp cận vaccine và thúc đẩy chuyển giao công nghệ vaccine Covid-19 được tăng cường. Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 tiếp tục cho thấy những khó khăn, thách thức không nhỏ.

Nhiều địa phương, đặc biệt là các địa phương có khu công nghiệp lớn, phải thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt để phòng chống dịch Covid-19 nên không có đủ lực lượng lao động, hoặc phải chịu chi phí sản xuất cao để thực hiện các công đoạn cung ứng nguyên vật liệu, sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính quán triệt nhiều nhiệm vụ cho việc phòng, chống dịch Covid-19.

Đối với các địa phương giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, nhất là tại TP.HCM và một số tỉnh phía Nam, Thủ tướng yêu cầu thực hiện giãn cách nghiêm ngặt hơn, ưu tiên tiêm vaccine, điều trị hiệu quả để sớm kiểm soát tình hình dịch bệnh, không để lây lan, giảm thiểu tử vong, bảo đảm an sinh xã hội.

“Phấn đấu đến 15/9 cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh ở tất cả địa phương”, Thủ tướng nêu mục tiêu.

Ông nhấn mạnh: "Chúng ta phải hy sinh nhiều lợi ích khi thực hiện giãn cách xã hội; các lực lượng và người dân rất vất vả, khó khăn nên phải làm thật nghiêm, thật chặt để đạt mục tiêu, để sự vất vả, hy sinh này không vô nghĩa".

Từng bước lên kịch bản phục hồi kinh tế

Phát biểu tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn chia sẻ một số nội dung tại phiên họp Chính phủ thường kỳ vừa kết thúc.

Người phát ngôn Chính phủ nhấn mạnh công tác phòng chống dịch đang được triển khai rất quyết liệt với phương châm “mỗi phường, xã, thị trấn là một pháo đài”, “mỗi người dân là một chiến sĩ”.

Ông dẫn lời Thủ tướng để nhấn mạnh giãn cách xã hội là quyết định; thần tốc xét nghiệm trên diện rộng là then chốt; điều trị giảm tử vong là ưu tiên hàng đầu; bảo đảm an sinh xã hội là trọng yếu; vaccnie, thuốc điều trị là chiến lược; bảo đảm an dân, an ninh, trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ quan trọng.

Phương châm được Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh là “bảo vệ vững chắc vùng xanh”, “xanh hóa vùng vàng”, “thu hẹp vùng đỏ”.

Khái quát một số điểm sáng trong tình hình kinh tế, xã hội 8 tháng đầu năm, song người đứng đầu Chính phủ cho rằng còn không ít thách thức do tác động của dịch bệnh, nhiều địa phương phải kéo dài giãn cách, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường tăng, đời sống một bộ phận người dân còn nhiều khó khăn.

Chính phủ dự báo tình hình dịch trên thế giới còn phức tạp, kinh tế toàn cầu phục hồi nhưng còn rủi ro, khó khăn kéo dài. Để đạt mục tiêu phát triển, người phát ngôn Chính phủ cho biết Thủ tướng nêu rõ trước hết cần ưu tiên cao nhất cho chống dịch, đồng thời phục hồi các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thủ tướng cũng chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương xây dựng kịch bản phục hồi kinh tế trong bối cảnh đã bao phủ vaccine.

Sớm bàn kịch bản khi tiêm đủ 2 mũi vaccine

Trả lời câu hỏi liên quan đến kịch bản khi tiêm đủ 2 mũi vaccine, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết đây là vấn đề Chính phủ đã chỉ đạo. Bộ Y tế sẽ bàn sớm, và trước hết sẽ bàn trong nội bộ Bộ Y tế với các nhà khoa học để đưa ra đề xuất phù hợp, sau đó tham khảo ý kiến của các bộ, ngành liên quan trước khi trình ra Chính phủ.

Về việc thử nghiệm lâm sàng vaccine Nanocovax, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết còn một số tồn tại mà Hội đồng cấp phép kiến nghị doanh nghiệp đáp ứng, giải quyết với mong muốn sớm có vaccine trong nước.

Trước hết về tính an toàn, cần cập nhật dữ liệu tính an toàn cho các đối tượng đã tiêm 1 liều và giải thích rõ các sự cố.

Về tính sinh miễn dịch, cần cập nhật tính sinh miễn dịch theo các biến chủng mới, cần thực hiện theo đúng đề cương nghiên cứu.

Về tính bảo vệ, Hội đồng đề nghị bàn luận, tính toán để tính sinh miễn dịch phải đảm bảo trên 50% theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới.

“Vaccine là sản phẩm đặc biệt, liên quan tới cả cộng đồng và nhiều thế hệ nên chủ trương Thủ tướng và Bộ Y tế chỉ đạo là nhanh chóng nhưng cũng phải chặt chẽ, an toàn, hiệu quả”, ông Thuấn nhấn mạnh.

‘Tốc độ đường truyền là khó khăn rất lớn khi dạy học trực tuyến’

Trả lời câu hỏi về khó khăn trong việc dạy học trực tuyến, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho rằng 2 khó khăn lớn nhất là thiết bị và đường truyền.

“Với 20 triệu học sinh, sinh viên, chỉ cần 2 triệu lượt truy cập cùng lúc thì rất khó để đường truyền đảm bảo được”, ông Sơn nói.

Vị này cho rằng phương án khác trong việc dạy và học được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra là hướng dẫn các trường thực hiện, tận dụng các bài giảng điện tử, bài học điện tử để học sinh học ở nhà. Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị một kho học liệu rất lớn.

Riêng với lớp 1, đã có video bài học cho môn Tiếng Việt và Tiếng Anh khá đầy đủ. Các bài giảng video cũng đã phát trên kênh truyền hình quốc gia.

Sau dịch bệnh, ông Sơn nhấn mạnh với những nơi không có học liệu tốt thì cần các giáo viên dạy phụ đạo thêm để có chất lượng tốt nhất.

Vị này nhắc lại tinh thần của Bộ Giáo dục và Đào tạo là không lùi năm học. Nơi nào có điều kiện thì cố gắng duy trì năm học. “Cố gắng giai đoạn này tận dụng cái gì đang có để dạy và học thật tốt”, ông nói.