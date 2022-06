Bộ Y tế phản hồi việc phải ký cam kết nếu không tiêm vaccine Covid-19

Theo GS.TS Phan Trọng Lân, việc ký cam kết nêu rõ trách nhiệm giữa các bên là cần thiết. WHO cũng cũng khẳng định vaccine là chiến lược trong giai đoạn bình thường mới.

Gần đây, TP.HCM và một số địa phương yêu cầu người dân không đồng ý tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi 3, 4 phải ký cam kết và chịu trách nhiệm nếu để lây lan dịch bệnh. Ngoài việc này, các địa phương phải báo cáo số lượng người dân không đồng ý tiêm về sở y tế ngay sau khi đợt cao điểm kết thúc.

Lý do phải ký cam kết

Trao đổi về vấn đề người dân phải ký cam kết tiêm vaccine có đúng hay không, PGS.TS Dương Thị Hồng - Phó viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương - khẳng định quan trọng nhất giai đoạn này là việc người dân tiêm nhắc mũi 3, 4.

"Người dân nên tiêm mũi nhắc lại để có miễn dịch bền vững. Chính quyền địa phương giúp cho ngành y tế rà soát đối tượng nào chưa tiêm đầy đủ các mũi nhắc lại, nhắc người dân đến điểm tiêm chủng", bà Hồng nhấn mạnh.

GS.TS Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cũng cho biết tiêm vaccine phòng Covid-19 là một yêu cầu phòng, chống dịch. Mục đích của yêu cầu trên là cam kết giữa 2 bên trong việc thực hiện trách nhiệm của mình.

Nhân viên y tế tiêm vaccine cho người dân TP.HCM. Ảnh: Duy Hiệu.

Ông cũng cho rằng việc ký cam kết nêu rõ trách nhiệm giữa các bên là cần thiết, đặc biệt là giữa chính quyền và người dân để rõ hơn các hoạt động của mình. Đối với một vấn đề được quan tâm như vaccine, việc ký cam kết nhằm nâng cao trách nhiệm của hai bên trong thực hiện yêu cầu phòng, chống dịch.

Ký cam kết này để chính quyền, người dân hiểu rõ hơn về các biến thể mới và hiệu quả vaccine cũng như ứng phó biến thể mới. Hiện SARS-CoV-2 luôn biến hóa khôn lường. Thế giới đánh giá biến hóa của virus với 5 tiêu chí như: Tốc độ lây lan; khả năng chuyển nặng; tăng sức chịu đựng với vaccine; giảm hiệu quả điều trị cũng như chẩn đoán.

"Theo dõi 2 năm qua, chúng ta thấy nhiều lúc SARS-CoV-2 tiến hóa khôn lường. Việt Nam đã trải qua các đợt dịch với các biến thể khác nhau từ chủng ban đầu tới Delta và Omicron. Thậm chí, biến thể Omicron có đến 5 biến thể phụ (trong đó biến thể phụ BA.4, BA.5 lây lan nhanh hơn BA.1, BA.2) và đã ghi nhận biến thể phụ BA.5 lưu hành tại Việt Nam, có tốc độ lây lan cao", ông Lân nói.

Tiêm nhắc lại để tạo miễn dịch

Theo đại diện của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, trong 3 tháng tới, chương trình tiêm chủng sẽ tập trung vào đối tượng đủ điều kiện tiêm mũi 3, 4.

"Mũi tiêm cơ bản cũng như mắc Covid-19 miễn dịch tạo ra không bền vững như các bệnh truyền nhiễm khác như sởi, rubella hay bệnh có vaccine truyền thống. Vì thế, tiêm nhắc lại bảo đảm tăng cường nồng độ kháng thể chống lại Covid-19 rất quan trọng. Những người đã mắc Covid-19 sau 3-4 tháng cần tiêm nhắc lại cần tiêm để có miễn dịch bền vững", bà Hồng nói.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân Thủ Đức. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo PGS.TS Dương Thị Hồng, hiện Bộ Y tế, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Chương trình tiêm chủng đã và đang thực hiện kịp thời việc phân bổ vaccine cho tất cả tuyến. Với lô vaccine có hạn ngày 30/6, viện đã thực hiện phân bổ từ giữa tháng 5. Hiện y tế cơ sở rất nỗ lực để vận động, truyền thông người dân đến tiêm, thậm chí có địa phương triển khai tiêm 24/7.

Theo bà Hồng, do chưa có thống kê một cách đầy đủ về số lượng đối tượng cần tiêm mũi 3, 4, nên Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Chương trình tiêm chủng mở rộng phân bổ vaccine Covid-19 căn cứ số đối tượng cần phải tiêm chủng vào thời gian tới đây.

"Với số lượng vaccine và khả năng triển khai, hiện viện mới phân bổ vaccine đáp ứng khoảng 30% đối tượng. Tới đây, viện tiếp tục phân bổ vaccine bảo đảm nhu cầu người dân trên địa phương đó cần được tiêm nhắc lại. Nếu tỉnh nào tiêm tốt, tiêm nhiều hơn, viện sẵn sàng cấp đủ vaccine cho tỉnh đó", bà Hồng cho hay.

Trước đó, Bộ Y tế có văn thông báo kết luận của Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên với nội dung thống nhất quan điểm truyền thông là tiêm vaccine phòng chống dịch; địa phương nào không tiêm, người dân nào không tiêm để xảy ra dịch phải chịu trách nhiệm. Người dân không đồng ý tiêm phải ký giấy cam kết.

Theo Bộ Y tế, đến 26/6, cả nước tiêm được 44,4 triệu liều mũi 3, đạt tỷ lệ 66%. 10 ngày gần đây, tiến độ tiêm mũi 3 cho người lớn tăng 2,1 lần so với 10 ngày đầu tháng 6. Đến 26/6, có 3,4 triệu người đã được tiêm mũi nhắc lần thứ 4. 10 ngày gần đây, tiến độ tiêm mũi 4 cho người lớn cũng tăng 2,9 lần so với ngày đầu tháng 6. Tuần qua, gần 345.000 trẻ em 12-17 tuổi tiêm nhắc mũi 3 an toàn.