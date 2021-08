Bộ Y tế phân bổ hơn 100.000 lọ thuốc điều trị Covid-19

Đây là lần thứ 4 thuốc Remdesivir được Bộ Y tế xuất cấp để phục vụ nhu cầu điều trị của các cơ sở y tế.

Ngày 26/8, Bộ Y tế đã phân bổ 103.680 lọ thuốc Remdesivir điều trị Covid-19 cho 12 bệnh viện (trong đó có các trung tâm hồi sức tích cực Covid-19), 21 sở y tế các tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, TP.HCM, TP Cần Thơ, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đà Nẵng, Phú Yên, Khánh Hòa, Sóc Trăng, Bến Tre, Kiên Giang, Hậu Giang, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Nghệ An, An Giang, Tiền Giang và Tây Ninh.

Trước đó, Bộ Y tế cũng đã phân bổ 3 đợt thuốc Remdesivir với 70.000 lọ. Như vậy, đến nay, 173.680 lọ thuốc Remdesivir phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-19 được Bộ Y tế chuyển cho các cơ sở điều trị và sở y tế nhiều tỉnh, thành phố.

Remdesivir là là thuốc kháng virus được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt khẩn cấp để điều trị cho bệnh nhân Covid-19.

Theo hướng dẫn sử dụng của Bộ Y tế, thời điểm dùng thuốc Remdesivir là trong vòng 10 ngày đầu từ khi khởi phát bệnh và nên phối hợp với Dexamethasone. Thuốc được ưu tiên sử dụng cho nhóm nguy cơ cao gồm người trên 65 tuổi, người có bệnh nền, béo phì (BMI >25).

Bộ Y tế lưu ý không bắt đầu sử dụng thuốc cho người bệnh Covid-19 cần thở máy xâm nhập, ECMO. Các trường hợp được điều trị bằng Remdesivir trước khi thở máy xâm nhập hoặc ECMO thì tiếp tục dùng Remdesivir cho đủ liệu trình.





Làm thế nào để bảo vệ người cao tuổi, mắc bệnh nền trong mùa dịch? Do nguy cơ diễn biến nặng của nhóm người này rất cao, gia đình cần đặc biệt lưu tâm bảo vệ họ và giữ liên lạc với nhân viên y tế.