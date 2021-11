Bộ Y tế hỏa tốc yêu cầu khu vực Tây Nam Bộ kiểm soát dịch Covid-19

Ngày 1/11, Bộ Y tế có văn bản hỏa tốc đề nghị các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Tại công văn hoả tốc này, Bộ Y tế cho biết sau khi thực hiện nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội, một số tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ đã ghi nhận số ca mắc trong cộng đồng gia tăng. Điển hình là Bạc Liêu, An Giang, Tiền Giang, Trà Vinh, Kiên Giang. Bên cạnh đó, lượng người đi lại từ vùng có dịch về các địa phương rất nhiều.

Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ chỉ đạo triển khai thực hiện ngay những nội dung quán triệt và thực hiện nghiêm, đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Các địa phương cần xây dựng kế hoạch tổng thể về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; thực hiện nới lỏng, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, mở cửa lại nền kinh tế ở những nơi an toàn, có đủ điều kiện.

Bộ Y tế đề nghị cần tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc Covid-19 tại cộng đồng; kịp thời khoanh vùng, cách ly, xử lý triệt để ổ dịch không để lây lan, bùng phát trong cộng đồng; đồng thời triển khai tốt hoạt động y tế, tránh lây nhiễm chéo trong khu vực cách ly, khu phong tỏa; kiểm soát nghiêm, quản lý chặt chẽ khu vực biên giới, đặc biệt là các đường mòn, lối mở…

Trên cơ sở đánh giá mức độ nguy cơ theo Nghị quyết 128 của Chính phủ, thần tốc truy vết, xét nghiệm là then chốt để sớm kiểm soát hiệu quả dịch, thích ứng an toàn, linh hoạt theo diễn biến dịch, chuyển dần các vùng cấp độ 2, 3, 4 về cấp độ 1 theo hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế tại Quyết định 4800 của Bộ Y tế.

Nhiều tỉnh miền Tây lên kế hoạch tiêm vaccine cho học sinh để các em sớm đến trường. Ảnh: Nhật Tân.

Các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ sở khám, chữa bệnh phải nghiêm túc thực hiện phân luồng, khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt, yêu cầu người đến khám bệnh thực hiện các quy định phòng chống Covid-19; hạn chế bệnh nhân chuyển nặng, đảm bảo người bệnh được thu dung, cấp cứu, điều trị kịp thời.

Đồng thời, những địa phương này cần hoàn chỉnh kế hoạch thiết lập hệ thống điều trị bao gồm các trung tâm hồi sức tích cực, bệnh viện dã chiến, đặc biệt là thành lập trạm y tế lưu động.

Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương khu vực Tây Nam Bộ phải đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 cho người từ 18 tuổi trở lên (ưu tiên cho đối tượng từ 50 tuổi trở lên) đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Tăng nhanh độ bao phủ mũi 1, triển khai tiêm mũi 2 cho những đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ thời gian và triển khai tiêm cho trẻ 12-17 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các địa phương khu vực này chỉ đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học..., thực biện pháp đảm bản an toàn Covid-19, thường xuyên đánh giá, cập nhật lên hệ thống An toàn Covid-19; đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong khu công nghiệp, trường học; duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh ở những nơi đủ điều kiện theo nguyên tắc “an toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn”.

Đặc biệt, các tỉnh phải tăng cường kiểm soát chặt chẽ di biến động dân cư, quản lý chặt chẽ công dân khi ra, vào địa bàn, người có nguy cơ đang lưu trú, làm việc tại địa phương, doanh nghiệp (như lái xe, phụ xe đường dài, liên tỉnh; người làm việc ngoài tỉnh về địa phương lưu trú, người lưu trú ngoài tỉnh về địa phương làm việc...) để có biện pháp quản lý phù hợp, khai báo y tế thường xuyên, xét nghiệm định kỳ.