Bộ Y tế đính chính thông tin 3 ca tử vong do Covid-19 ở Bắc Kạn

Bộ Y tế cho biết Sở Y tế Bắc Kạn đã nhập nhầm số liệu về các ca tử vong. Vì vậy, ngày 26/10, Bắc Kạn và trên cả nước không có ca tử vong do Covid-19.

Ngày 26/10, Bắc Kạn và trên cả nước không có ca tử vong do Covid-19.Ảnh: Duy Hiệu.

Trước đó, tối 27/10, Bộ Y tế thông tin Việt Nam ghi nhận thêm 3 trường hợp tử vong do Covid-19 tại Bắc Kạn. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam là 43.165 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tuy nhiên, sáng 28/10, cơ quan này đã phát thông báo đính chính thông tin trên. Cụ thể, Bộ Y tế cho hay do sơ suất nên Sở Y tế Bắc Kạn nhập nhầm số ca khỏi bệnh Covid-19 là 3 ca vào cột số ca tử vong ngày 26/10 trên hệ thống báo cáo trực tuyến của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.

Vì vậy, ngày 26/10 tại Bắc Kạn và trên cả nước không có ca tử vong do Covid-19. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.162 ca.

Trong ngày 26/10, số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là 403 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi đến ngày 27/10 là 10.602.262.

Theo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, cả nước hiện điều trị cho 64 bệnh nhân Covid-19 phải thở oxy, trong đó, 55 ca thở qua mặt nạ, 4 ca thở oxy dòng cao HFNC, một ca thở máy không xâm lấn và 4 ca phải thở máy xâm lấn.