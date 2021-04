Bộ Y tế chưa phê duyệt nhập khẩu vaccine Covid-19 của Moderna

Bộ Y tế khẳng định tới thời điểm này, Việt Nam mới có hai vaccine Covid-19 được phê duyệt có điều kiện là Sputnik V (Nga) và AstraZeneca (Anh).

Trước một số thông tin về việc nhập khẩu vaccine Covid-19 Moderna của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex, chiều 17/4, Bộ Y tế khẳng định mới chỉ nhận được các văn bản của đơn vị này thông báo về chủ trương tìm đối tác cung ứng để nhập khẩu về Việt Nam.

Cơ quan này chưa nhận được hồ sơ của công ty đề nghị phê duyệt vaccine phòng Covid-19 do Công ty Moderna sản xuất.

Thời gian qua, các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài nước đưa nhiều thông tin về những vụ gian lận, lừa đảo khi mua, bán vaccine Covid-19 trên thế giới cũng như Việt Nam.

Để ngăn chặn điều này, Bộ Y tế đã gửi thông báo khuyến cáo các cơ quan, tổ chức khi nhận được những thông tin, đề nghị, hợp tác về việc cung cấp vaccine ngừa Covid-19 cần thận trọng, chủ động xác thực, kiểm chứng thông tin, đảm bảo an toàn pháp lý, tài chính và thương mại.

Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, đã xây dựng quy trình tiếp nhận và phê duyệt hồ sơ theo hướng dẫn của Chính phủ, nhằm đảm bảo vaccine được phê duyệt đầy đủ chất lượng, an toàn và hiệu quả theo đúng quy định pháp luật.

Bộ Y tế khẳng định chưa nhận được hồ sơ đề nghị phê duyệt vaccine Covid-19 của Moderna. Ảnh: Reuters.

Trước đó, Bộ Y tế đã ban hành các công văn yêu cầu những cơ sở sản xuất, xuất - nhập khẩu thuốc tăng cường, đa dạng hoá nguồn cung vaccine Covid-19 tại Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp đã gửi văn bản thông báo tìm kiếm, liên hệ với các nguồn cung ứng vaccine như AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson, Sputnik V, Moderna, Sinovac, Curevac… Những sản phẩm này được nhập khẩu từ Anh, Mỹ, Nga, Trung Quốc, Đức, Hàn Quốc…

Căn cứ hồ sơ, tài liệu do các doanh nghiệp cung cấp, Bộ Y tế đã phê duyệt có điều kiện 2 loại vaccine Covud-19 là ChAdOx1 nCoV-19 (hay AZD1222, do AstraZeneca sản xuất) và Sputnik V (do Viện Nghiên cứu Gamaleya, ở Moscow, Nga, phát triển), trước nhu cầu cấp bách trong phòng, chống đại dịch. Bộ Y tế khẳng định việc phê duyệt này được thực hiện theo đúng quy định đã đề ra.

Theo báo cáo của Chương trình Tiêm chủng Mở rộng Quốc gia, Việt Nam có thêm 2.506 người được tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong ngày 16/4. Hà Tĩnh, Cao Bằng và Phú Yên là 3 tỉnh bắt đầu tiêm chủng đợt 2.

Từ ngày 8/3 đến nay, 22 tỉnh, thành phố đã triển khai tiêm vaccine cho 66.366 người thuộc nhóm được ưu tiên. Vaccine đợt này chỉ có hạn sử dụng đến ngày 31/5. Do đó, Bộ Y tế yêu cầu các tỉnh đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine, sau ngày 15/5, địa phương nào chưa hoàn thành kế hoạch tiêm phòng, cơ quan này sẽ thu hồi vaccine.