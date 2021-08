Bộ Y tế: Chưa cấp phép sản phẩm chữa Covid-19 nào từ giun đất

Do đó, Bộ Y tế khuyến cáo người dân không nên tin, sử dụng theo các bài viết trên mạng xã hội về địa long chữa Covid-19, tránh những hậu quả khó lường.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, lợi dụng tâm lý người dân, một số cá nhân sử dụng mạng xã hội, phương tiện thông tin đại chúng về các sản phẩm có tác dụng phòng, chống Covid-19 như dược liệu địa long.

Bộ Y tế khẳng định những thông tin này không chính xác, không có căn cứ khoa học, chưa được kiểm chứng về tác dụng hỗ trợ, điều trị Covid-19 của dược liệu địa long.

Hiện nay, Bộ Y tế chưa cấp phép lưu hành cho bất kỳ sản phẩm có thành phần địa long nào có tác dụng hỗ trợ, điều trị Covid-19. Cơ quan này cũng chưa nhận được bất kỳ báo cáo khoa học nào chứng minh hiệu quả hỗ trợ điều trị Covid-19 của địa long.

Do đó, để đảm bảo an toàn, hiệu quả, Bộ Y tế khuyến cáo người dân không tự ý mua, sử dụng dược liệu, các sản phẩm từ dược liệu theo lời quảng cáo trên mạng xã hội khi thông tin chưa được kiểm chứng và chưa được cấp phép của cơ quan có thẩm quyền, để tránh tiền mất tật mang.

Fanpage 2,1 triệu người theo dõi của nữ diễn viên Angela Phương Trinh đăng tải bài viết giới thiệu về việc sử dụng địa long trong điều trị Covid-19. Ảnh chụp màn hình.

Theo Dược điển Việt Nam V, dược liệu địa long (tên khoa học là Pheretima, tên gọi khác: giun đất) là toàn thân đã phơi hay sấy khô của con giun. Bộ phận dùng gồm có khoang địa long (Pheretima aspergillum E. Perrier) hoặc 3 loài hậu địa long (P. vulgaris Chen; P. pectinifera Michaelsen; P. guillelmi Michaelsen), họ Cự dẫn (Megascolecidae).

Loài Quảng địa long được thu hoạch từ mùa xuân đến mùa thu. Hồ địa long được thu hoạch vào mùa hạ. Cách chế biến là dùng lá nghể răm ngâm nước, đổ lên mặt đất, bắt lấy giun đất bò lên, sau đó loại bỏ những con giun đất có bệnh.

Giun đất được làm sạch nhớt rồi kẹp thẳng vào que nứa, mổ bụng ngay lập tức, moi bỏ phủ tạng và đất, lau sạch, phơi khô hoặc sấy khô ở nhiệt độ thấp.

Địa long có vị mặn, tính hàn; quy vào các kinh can, tỳ, phế, bàng quang. Công năng của nó là giúp thanh nhiệt, trấn kinh, thông kinh lạc, bình suyễn, lợi niệu. Địa long có dùng để chữa sốt cao bất tỉnh, kinh giản co quắp, đau khớp, chân tay tê bại, bán thân bất toại, trúng phong ho suyễn do phế nhiệt, phù thũng, tiểu ít, cao huyết áp.

Cách dùng, liều lượng: Ngày dùng 4,5 - 9 g, dạng bột; thường phối hợp trong các bài thuốc.