Bộ Y tế bổ sung liều tiêm 0,25 ml cho vaccine Covid-19 Moderna

Với quyết định mới nhất của Bộ Y tế, việc tiêm vaccine Covid-19 Moderna đã bổ sung thêm liều 0,25 ml kể từ hôm nay.

Ngày 31/3, Bộ Y tế đã có quyết định sửa đổi Điều 1 Quyết định của Bộ trưởng Y tế phê duyệt có điều kiện vaccine cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, tại Điều 1 của quyết định này, Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện vaccine cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định tại Điều 67 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược.

Cụ thể, tên vaccine: Spikevax (tên khác là Covid-19 Vaccine Moderna; Moderna Covid-19 Vaccine; Moderna mRNA-1273 Vaccine, Covid-19 mRNA Vaccine (nucleoside modified)).

Về thành phần hoạt chất, nồng độ/hàm lượng, ngoài mỗi liều (0,5 ml) chứa 100 mcg elasomeran, vaccine Covid-19 mRNA (được bọc trong các hạt nano lipidSM-102) như quyết định 3122 trước đó, Bộ Y tế bổ sung mỗi liều (0,25 ml) chứa 50 mcg elasomeran, vaccine Covid-19 mRNA (được bọc trong các hạt nano lipidSM-102).

Vaccine này có dạng bào chế là hỗn dịch tiêm bắp. Về quy cách đóng gói, hộp chứa 10 lọ đa liều.

Đối với liều 0,5 ml có các loại như: Mỗi lọ đa liều, chứa 10 liều; Mỗi lọ đa liều chứa tối đa là 11 liều, trong khoảng 10-11 liều; Mỗi lọ đa liều chứa tối đa là 15 liều, trong khoảng 13-15 liều (bổ sung thông tin này so với quyết định 3122/ QĐ-BYT ngày 28/6/2021 trước đó).

Đối với liều 0,25 ml: Mỗi lọ đa liều, chứa tối đa 20 liều.

Ngoài tên cơ sở sản xuất - nước sản xuất tại công văn cũ là Rovi Pharma Industrial Services, S.A - Tây Ban Nha và Recipharm Monts - Pháp, tại quyết định mới, Bộ Y tế bổ sung thêm tên cơ sở sản xuất - nước sản xuất đối với vaccine Moderna là: Moderna TX, Inc - Mỹ; Catalent Indiana, LLC - Mỹ; Lonza Biologics, Inc - Mỹ; Baxter - Mỹ; Moderna Biotech - Tây Ban Nha và Samsung Biologics Co., Ltd. - Hàn Quốc.

Tại quyết định mới nhất này, Bộ Y tế bãi bỏ Quyết định số 3122 của Bộ trưởng Y tế phê duyệt có điều kiện vaccine cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các quyết định sửa đổi Quyết định 3122.

Trước đó, vào cuối tháng 1/2022, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, đã đồng ý đối với khuyến cáo của nhà sản xuất vaccine Spikevax - tên khác là vaccine Moderna.

Trong đó, người đã tiêm đủ 2 liều cơ bản thì tiêm mũi thứ 3 nửa liều, những người chưa tiêm đủ liều cơ bản thì phải tiêm đủ liều cơ bản.

Tính đến ngày 27/3, Bộ Y tế cho biết Việt Nam đã tiếp nhận 227,8 triệu liều vaccine phòng Covid-19, trong đó hơn 14 triệu liều vaccine Moderna.