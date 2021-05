Bộ Xây dựng: Có chỗ giá đất tăng đến 50%, nhưng giao dịch rất ít

Bộ Xây dựng cho biết giao dịch thực tế ở một số điểm tăng giá đất cục bộ rất ít. Hình thức giao dịch chủ yếu là đặt cọc, rồi chuyển nhượng ngay khi giá tăng và xuất hiện khách mua.

Bộ Xây dựng vừa công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý I/2021. Theo đó, 3 tháng đầu năm, cả nước có 25.386 giao dịch bất động sản thành công, giảm 14% so với quý trước đó. Riêng tại Hà Nội có 5.571 giao dịch thành công, con số tại TP.HCM là 3.449 giao dịch.

“Mặc dù lượng giao dịch ở nhiều loại hình, phân khúc bất động sản giảm nhưng giá giao dịch vẫn tăng so với quý IV/2020”, Bộ Xây dựng cho biết.

Đối với đất nền, giá giao dịch trong khu dân cư thời điểm nửa cuối quý I/2021 tăng nóng. Tại Hà Nội, một số khu vực đất đai người dân quản lý tại các vùng ven đô, quy hoạch nâng cấp lên quận đều bị đẩy lên 30-50 triệu đồng/m2; bình quân các vùng Sơn Tây, Hòa Lạc, Thạch Thất, Hoài Đức, Đông Anh, Gia Lâm, Long Biên cũng tăng khoảng 20-30%.

Tình trạng sốt đất đang diễn ra tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Ảnh: Quốc Nam.

Tại TP.HCM, giá nhà đất ở khu vực TP Thủ Đức liên tục tăng nhiều đợt. Trên tuyến đường Nguyễn Xiển, Nguyễn Phước Thiện, Hoàng Hữu Nam, Nguyễn Văn Tăng, vị trí đất mặt đường đã lên tới hơn 100 triệu đồng/m2, thậm chí gần 200 triệu/m2. Tại phường Trường Thọ, giá đất trước đây chỉ khoảng 40-50 triệu/m2, đã tăng lên tới 70-90 triệu/m2, có chỗ vượt 100 triệu/m2.

Giá đất nền tại một số điểm cục bộ như Quốc Oai tăng 20%, Ba Vì tăng 45%, một số điểm thuộc các tỉnh như Hòa Bình tăng 46%, Bắc Ninh tăng 20%, Hưng Yên tăng 26%.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cho biết giao dịch chính thức được ghi nhận rất ít. Hình thức giao dịch tại các khu vực này chủ yếu là đặt cọc sau đó chuyển nhượng ngay khi giá tăng và xuất hiện nhà đầu tư khác có nhu cầu mua.

Tình trạng giá đất tăng nóng cục bộ tại một số địa phương chỉ diễn ra trong thời gian ngắn rồi lắng xuống sau khi chính quyền địa phương kịp thời đưa ra các chỉ đạo, thông báo công khai cũng như cảnh báo tới các nhà đầu tư, người dân về quy hoạch, kế hoạch thực hiện, tình hình triển khai các dự án trên địa bàn.

Đối với căn hộ bình dân, tại các đô thị lớn, các dự án nhà ở xã hội, nhà ở giá rẻ với mức giá dưới 25 triệu đồng/m2 rất ít, hầu như chỉ có ở các khu vực xa trung tâm. Các dự án dạng này trước đây có mức giá khoảng trên dưới 20 triệu/m2 đã tăng lên khoảng trên dưới 25 triệu/m2.

SỐ LƯỢNG DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI TÍNH THEO QUÝ

Nhãn Quý I/2020 Quý II Quý III Quý IV Quý I/2021 Được cấp phép column dự án 56 325 295 67 95 Đang triển khai column

997 1425 1272 1182 1380 Hoàn thành column

55 73 118 44 41

Trong khi đó, tại Hà Nội, đa số dự án chung cư mới được đầu tư xây dựng thuộc phân khúc trung cấp và có giá bán dao động 30-40 triệu đồng/m2, tập trung nhiều tại Hà Đông, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Gia Lâm. Còn tại TP.HCM, chung cư phân khúc trung cấp có giá cao hơn, khoảng 35-45 triệu/m2.

Hai thành phố lớn này cũng có nhiều dự án mới được đầu tư xây dựng với chất lượng cao, trang thiết bị hạng sang. Tại Hà Nội có thể kể đến chung cư The Nine - Phạm Văn Đồng có giá khoảng 50 triệu đồng/m2, The Matrix One giá 55-60 triệu/m2, D’. Le Roi Soleil - Quảng An giá khoảng 80 triệu/m2, Grandeur Palace Giảng Võ giá khoảng 80 triệu/m2.

Ở TP.HCM là dự án chung cư The Tresor - quận 4 có giá dao động 60-70 triệu đồng/m2, Saigon Royal - quận 4 giá khoảng 90 triệu/m2, Sadora - quận 2 giá khoảng 70 triệu/m2. Thị trường căn hộ hạng sang tại Hà Nội và TP.HCM đã ghi nhận những dự án có vị trí "vàng" với mức giá trên 100 triệu đồng/m2, thậm chí có dự án mức giá xấp xỉ 300 triệu/m2.

Theo Bộ Xây dựng, giá căn hộ chung cư bình quân tăng khoảng 5-10% so với quý IV/2020. Ở Hà Nội và TP.HCM tăng do khan hiếm nguồn cung, dự án mới được mở bán.

Tại Hà Nội, dự án Stellar Garden tăng khoảng 6,4%, Seasons Avenue tăng khoảng 5%, Xuân Mai Complex tăng khoảng 5,4%; tại TP.HCM có dự án Feliz En Vista tăng 4,6%, The Metropole Thủ Thiêm tăng 5,2%, Đạt Gia Residence Thủ Đức tăng gần 5%, West Gate Park tăng 6,1%. Tại Bình Dương, giá giao dịch tại các dự án như Bcons Suối Tiên, The East Gate, Compass One tăng 4-5% so với quý IV/2020.

Giá nhà ở riêng lẻ trong các dự án tại nhiều địa phương cũng tăng khoảng 5-10% so với quý IV/2020. Một số dự án biệt thự, nhà liền kề có mức tăng giá cao như Hoàng Thành Villas (tăng khoảng 7%), Vinhomes The Harmony (tăng gần 10%) tại Hà Nội; Phú Mỹ Hưng (tăng khoảng 4,7%), Villa Riviera (tăng khoảng 6,6%), Khu đô thị Vạn Phúc City (tăng khoảng 10%) tại TP.HCM.