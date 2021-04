Bộ vest mạ vàng 24K ở Oscar 2021

Tuy không chính thức xuất hiện tại lễ trao giải Oscar lần thứ 93 tại Mỹ, hai ngôi sao Sacha Baron Cohen và Isla Fisher vẫn gây ấn tượng khi dự lễ từ xa ở Australia. Nữ diễn viên Isla Fisher được Hello Magazine khen ngợi với váy suông chỉn chu, chi tiết khoét ngực tôn lên vẻ gợi cảm cho thiết kế tối giản. Tài tử Sacha Baron Cohen - người được đề cử Nam diễn viên phụ xuất sắc trong The Trial of the Chicago 7 - diện trang phục sáng màu với điểm nhấn là vest, nơ và giày màu nâu.