Bộ váy kim loại táo bạo của Elle Fanning

Ngày 19/5, Page Six đưa tin Elle Fanning dự tiệc chiều ở Cannes (Pháp) với bộ váy ánh bạc phủ lông vũ đẹp mắt. Vòng một của minh tinh được che chắn bằng chi tiết kim loại độc đáo. Fanning cho biết, đây là thiết kế của nhà mốt Paco Rabanne. Ảnh: Page Six.

Zing News Giải trí giới thiệu cuốn The Rock: Through the Lens: His Life, His Movies, His World khắc họa nhiều khoảnh khắc đặc biệt trong 20 năm qua của diễn viên Dwayne Johnson. Anh hiện là một trong những nam diễn viên được trả lương cao nhất thế giới.