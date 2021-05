Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động xuất quân bảo vệ bầu cử

Bộ Công an chi viện 300 cảnh sát cơ động đến Bắc Giang dập dịch

Ngoài nhiệm vụ dập dịch, 300 cảnh sát cơ động sẽ hỗ trợ Công an tỉnh Bắc Giang và chính quyền đảm bảo an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử sắp tới.