Bộ TT&TT ký kết việc bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng

Ngày 13/1, Bộ Tư lệnh 86 (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác về an toàn thông tin không gian mạng.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Mạnh Hùng đồng chủ trì hội nghị.

Từ năm 2015 đến nay, Bộ Tư lệnh 86 phối hợp với Cục An toàn thông tin đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước các chủ trương, biện pháp bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; tham mưu và trình cấp có thẩm quyền ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng…

Hai bên chia sẻ thông tin hơn 400 vụ việc trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước bị tấn công; phối hợp xử lý, đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền, chống phá Đảng, Nhà nước, thực hiện chặn lọc hàng trăm trang thông tin điện tử, tài khoản mạng xã hội Facebook, tin nhắn MMS.

Lễ ký kết quy chế phối hợp công tác về an toàn thông tin không gian mạng giữa Bộ Tư lệnh 86 và Cục An toàn thông tin.

Cục An toàn thông tin theo định kỳ chia sẻ thông tin về tình hình an toàn thông tin mạng, thông tin về các mã độc nguy hiểm, các lỗ hổng bảo mật. Trên cơ sở đó, Bộ Tư lệnh 86 hướng dẫn, triển khai cho các cơ quan, đơn vị toàn quân, kịp thời khắc phục các nguy cơ mất an toàn thông tin trong quân đội.

Hai bên cũng thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo đảm an toàn thông tin cho các sự kiện chính trị quan trọng như Hội nghị APEC năm 2017; Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều năm 2019; các chuỗi sự kiện năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN và Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 năm 2020; Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 41 của Hội đồng liên Nghị viện ASEAN năm 2020… Bộ Tư lệnh 86 cử hàng trăm lượt cán bộ tham gia đào tạo ngắn hạn về an toàn thông tin do Cục An toàn thông tin tổ chức; cử lực lượng tham gia nhiều đợt diễn tập trong nước và quốc tế về hoạt động điều phối, ứng cứu sự cố máy tính; đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức an toàn thông tin đến các cán bộ, nhân viên trong toàn quân.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả trong phối hợp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, Bộ Tư lệnh 86 đã ký kết Quy chế phối hợp công tác về an toàn thông tin không gian mạng với Cục An toàn thông tin.

Theo đó, hai bên phối hợp bảo đảm an toàn thông tin mạng cho Đại hội Đảng và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; phát triển công nghiệp an toàn thông tin mạng gắn với bảo đảm trang bị thực hiện nhiệm vụ quốc phòng trên không gian mạng; tăng cường tổ chức diễn tập chung về bảo đảm an toàn thông tin mạng; tuyên truyền nâng cao nhận thức an toàn thông tin mạng, truyền thông chủ động phục vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và phục vụ xử lý tin giả, thông tin vi phạm pháp luật; tham mưu, đề xuất xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, hoạch định chính sách, định hướng phát triển lĩnh vực an toàn thông tin mạng, bảo vệ chủ quyền số quốc gia trên không gian mạng.

Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, hoạt động phối hợp giữa hai lực lượng đã nhanh chóng đi vào nền nếp, có chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực. Hai đơn vị đã chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện chặt chẽ kế hoạch phối hợp; hình thức phối hợp đa dạng, nội dung toàn diện, có trọng điểm, sát thực tiễn nhiệm vụ. Chất lượng, hiệu quả phối hợp từng bước được nâng lên, nhất là trong tham mưu hoạch định đường lối, chính sách; huấn luyện, đào tạo, xây dựng lực lượng, nghiên cứu, ứng dụng thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào các lĩnh vực phù hợp; trao đổi, cung cấp thông tin, ngăn chặn, xử lý các thông tin xấu độc; xây dựng môi trường không gian mạng an toàn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, thúc đẩy hội nhập quốc tế, nâng cao tiềm lực, sức mạnh bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu, Bộ Tư lệnh 86 và các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng quán triệt nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, chiến lược của Đảng, Quân ủy Trung ương; sự chỉ đạo của Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng về bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng. Bộ Tư lệnh 86 cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Bộ TT&TT cụ thể hóa các nội dung thực hiện; tiếp tục rà soát, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật làm cơ sở pháp lý thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Cơ quan, đơn vị tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân và nhân dân nâng cao nhận thức về an toàn thông tin mạng; chủ động trong đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và phòng, chống, đấu tranh kiên quyết, hiệu quả với các quan điểm sai trái, thông tin bịa đặt của các thế lực thù địch, phản động trên không gian mạng.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch cũng đề nghị Bộ TT&TT tiếp tục quan tâm chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nguồn nhân lực cho Bộ Quốc phòng trong lĩnh vực bảo đảm an toàn thông tin mạng và chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử trong Bộ Quốc phòng; phối hợp tốt nhất trong bảo đảm an toàn thông tin mạng, giúp lực lượng chức năng của Quân đội hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng cho các sự kiện lớn của Đảng, Nhà nước, quân đội và đất nước trong thời gian tới.