Bộ truyện 'Dorothy và xứ Oz diệu kỳ' trong văn hóa đại chúng

"Dorothy và xứ Oz diệu kỳ" đã trở thành một biểu tượng của lịch sử văn hóa đại chúng. Tác phẩm gợi cảm hứng cho nhiều bộ phim, series truyền hình, âm nhạc...

“Đâu đó bên kia Cầu Vồng, có một vùng đất tuyệt diệu hình thành từ những giấc mơ, đâu đó bên kia Cầu Vồng, Xứ Oz đang vẫy gọi, đâu đó bên kia Cầu Vồng, Thành phố Ngọc Lục Bảo đang tỏa sáng rực rỡ, đâu đó bên kia Cầu Vồng, Dorothy Gale ngân nga lời ca ngọt ngào, ở đâu đó bên kia Cầu Vồng, đôi giày phép thuật gõ ba lần, đâu đó bên kia Cầu Vồng, là nơi tôi mơ ước...”.

Bộ sách Dorothy và xứ Oz diệu kỳ. Ảnh: P.M.

Series Dorothy và xứ Oz diệu kỳ kể về hành trình phiêu lưu của cô bé mồ côi Dorothy sống cùng chú Henry và dì Em ở trang trại nghèo khó tại Kansas. Trong một lần bị cơn lốc cuốn đi, cô bé cùng người bạn đồng hành là chú chó Toto lưu lạc đến thế giới phép màu. Tác phẩm đã trở thành một biểu tượng của lịch sử văn hóa đại chúng, đặc biệt là thế hệ những người chứng kiến giai đoạn Đại khủng hoảng những năm 1930.

Cốt truyện giản dị và gần gũi đã dấy lên những cảm xúc trào dâng cho khán giả đương thời sau thời điểm có lẽ là đen tối nhất về phương diện kinh tế trong lịch sử nước Mỹ.

Bộ sách đã truyền cảm hứng cho nhiều tác phẩm văn học và điện ảnh như album Goodbye Yellow Brick Road của Elton John hay The Dark Side of the Moon của Pink Floyd. Elton John chia sẻ việc đưa hình ảnh về xứ Oz vào ca khúc của mình là một cách để ông hoài niệm những kỉ niệm tuổi thơ về những nét văn hóa Mỹ.

Lời bài hát do Bernie Taupin viết, mô tả khao khát rũ bỏ thế giới xa hoa thực tại để sống một cuộc đời ý nghĩa hơn. Trong một sáng tác của Bon Jovi, ca khúc Mystery Train cũng có nhắc đến xứ Oz thông qua câu hát “you’re not in Kansas anymore”(tạm dịch “cậu không còn ở Kansas nữa”) - một câu thoại nổi tiếng trong bộ phim Phù thủy xứ Oz.

Keira Knightley chụp ảnh theo concept bộ truyện trên trang bìa Vogue.

Phù thủy xứ Oz, bộ phim chuyển thể từ cuốn Phù thủy Oz tài ba của Baum được coi là tác phẩm chuyển thể thành công nhất trong series về xứ Oz, thường xuyên nằm trong top 10 bộ phim hay nhất mọi thời đại của nhiều bảng xếp hạng danh tiếng trên thế giới.

Trong danh sách 10 phim xuất sắc thuộc 10 thể loại chính do Viện phim Mỹ AFI công bố năm 2008, Phù thủy xứ Oz của đạo diễn Victor Fleming, xếp thứ 10 trong danh mục chung của phim hay nhất thuộc mọi thể loại, và đã đứng đầu danh mục phim Thần thoại, trên cả tập 1 phim Chúa tể của những chiếc nhẫn: Đoàn hộ nhẫn của Peter Jackson, hay Cuộc sống tươi đẹp của Frank Capra, ra mắt năm 1946.

Năm 2007, những diễn viên đóng vai người Muchkin trong bộ phim đã được vinh danh tập thể trên Đại lộ Danh vọng ở California, Mỹ.

Những ảnh hưởng của bộ truyện Dorothy và xứ Oz diệu kỳ còn xuất hiện trong series ăn khách Star War (Chiến tranh giữa các vì sao). Hình ảnh chú bé Luke Skywalker mồ côi, mang trong mình ước mơ rời khỏi trang trại đi phiêu lưu cùng những người bạn đồng hành là C-3P0 - một người máy tính khí thất thường, Chewbacca - một sinh vật mặt đầy lông lá và R2-D2 - một robot cá tính phục vụ cho Quân Cách mạng, dễ làm khán giả liên tưởng tới nhóm bạn Dorothy, Người Thiếc, Sư Tử Nhút Nhát và Bù Nhìn.

Sau này, kênh HBO đã cho ra mắt một series phim lấy tên là Oz, biệt hiệu của Cơ sở Cải huấn bang Oswald, cũng chính là nhà tù của một tiểu bang hư cấu. Hầu hết câu chuyện của loạt phim đều lấy bối cảnh ở Thành phố Ngọc Lục Bảo, và khẩu hiệu của phim “It’s no place like home” (tạm dịch Không có đâu như nhà hết) là cải biên từ “There is no place like home” (tạm dịch Chẳng đâu bằng ngôi nhà mình).