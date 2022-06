Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị khen thưởng những người bắt Triệu Quân Sự

Bộ trưởng Công an đề nghị các đơn vị phối hợp Công an tỉnh Thanh Hóa nghiên cứu, đề xuất hình thức khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích khi truy bắt kẻ vượt ngục.

Chiều 1/6, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã đề nghị Cục Công tác đảng và công tác chính trị phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa nghiên cứu, đề xuất hình thức khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích khi truy bắt phạm nhân vượt ngục Triệu Quân Sự.

Theo lãnh đạo Bộ Công an, khu vực trại giam nơi Triệu Quân Sự vượt ngục chiều 31/5 nằm giáp ranh giữa hai huyện Thạch Thành và Vĩnh Lộc. Bao quanh trại giam là rừng núi, địa hình hiểm trở, nhiều đường mòn, lối mở, gây khó khăn cho công tác truy tìm.

Bộ Công an đánh giá Triệu Quân Sự là phạm nhân rất manh động và nguy hiểm, phạm tội giết người, cướp tài sản, trộm cắp tài sản và nhiều lần trốn khỏi nơi giam giữ. Do đó, việc bắt giữ tên này trong thời gian ngắn góp phần giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Triệu Quân Sự tại trụ sở công an sau gần một ngày trốn trại. Ảnh: Bộ Công an.

Chiều 1/6, người dân tại Chợ Vừng, xã Yên Dương thuộc huyện Hà Trung, thấy một nam thanh niên mặc áo xanh, có nhận dạng tương tự Triệu Quân Sự đang đi lang thang ở bên đường nên gọi nhau kiểm chứng.

Khi xác minh thanh niên đó đúng là kẻ vượt ngục đang bị truy bắt, người dân gọi điện cho công an và dân quân xã đến. Lúc đó, một nhóm người dân địa phương cũng đã bao vây, khống chế Sự. Sau đó, Công an huyện Hà Trung có mặt đưa Sự về trụ sở.

Trước đó, chiều 31/5, sau khi vượt ngục, Triệu Quân Sự vừa lẩn trốn, vừa di chuyển men theo đường rừng về hướng huyện Hà Trung (Thanh Hóa) để tránh bị truy bắt. Quá trình chạy trốn, Sự lấy trộm 2 chiếc xe đạp.

Sự đang là phạm nhân chấp hành bản án chung thân về các tội Giết người, Cướp tài sản, Đào ngũ, Trốn khỏi nơi giam và Trộm cắp tài sản.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã bàn giao Triệu Quân Sự cho Bộ Quốc phòng để điều tra về hành vi bỏ trốn khỏi Trại giam T-974.