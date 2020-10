Bộ trưởng Tô Lâm chia buồn với gia đình đại úy hy sinh trong lũ

Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh sự hy sinh của đại úy Trương Văn Thắng là tổn thất lớn đối với gia đình và toàn lực lượng công an.

Ngày 19/10, Bộ trưởng Công an Tô Lâm gửi thư thăm hỏi gia đình đại úy Trương Văn Thắng (cán bộ Công an xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) hy sinh khi giúp dân phòng, chống thiên tai.

Trong thư, đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh sự hy sinh của đại úy Trương Văn Thắng là tổn thất lớn đối với gia đình và toàn lực lượng công an.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương tinh thần anh dũng của đại úy Trương Văn Thắng và bày tỏ sự cảm thông sâu sắc, chia sẻ những đau thương, mất mát với gia đình.

Hiện trường vụ sạt lở ở Quảng Trị khiến 22 cán bộ, chiến sĩ quân đội bị vùi lấp. Ảnh: Phạm Trường.

Bộ trưởng đề nghị Cục Tổ chức cán bộ cùng Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức thăm hỏi, động viên, giúp đỡ gia đình đại úy Trương Văn Thắng; phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tang lễ theo nghi thức công an nhân dân cho cán bộ hy sinh.

Ngoài ra, Bộ trưởng Công an đề nghị Công an tỉnh Quảng Trị đảm bảo an toàn cho nhân dân và các lực lượng tham gia phòng, chống thiên tai, nhất là tại các địa bàn có nhiều mối đe dọa do bão, lũ gây ra.

Trước đó, hôm 17/10, đại úy Trương Văn Thắng cùng đoàn cứu hộ địa phương tìm kiếm 7 người ở xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa mất tích do mưa lũ. Chiều cùng ngày, khi đoàn đến khu vực nhánh tây đường Hồ Chí Minh thì gặp sạt lở.

Sự cố khiến đại úy Trương Văn Thắng hy sinh. Còn ông Lê Văn Dùy, Phó bí thư xã Hướng Việt và ông Hồ Văn Sinh, Chủ tịch UBND xã này, bị thương nặng.

Trong 2 tuần qua, khu vực miền Trung xảy ra mưa lũ lớn chưa từng thấy, vượt so với lịch sử. Toàn bộ lưu vực các sông mực nước đều vượt cao. Tính đến tối 18/10, mưa lũ khiến 84 người thiệt mạng và 38 người mất tích.

Trưa 12/10, vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại thủy điện Rào Trăng 3 (huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) khiến 3 người chết, 17 người mất liên lạc.

Rạng sáng 13/10, vụ sạt lở khác xảy ra tại tiểu khu 67, Trạm kiểm lâm Sông Bồ khiến 13 người bị vùi lấp. Trong số các cán bộ chiến sĩ hy sinh, thiếu tướng Nguyễn Văn Man là Phó tư lệnh Quân khu 4.

Đến sáng 18/10, sự cố thứ 3 xảy ra tại nơi đóng quân của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 ở huyện Hướng Hóa, Quảng Trị. Vụ sạt lở này khiến 22 cán bộ, chiến sĩ của Đoàn 337 bị vùi lấp. Sau hơn một ngày tìm kiếm, thi thể 22 nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường.