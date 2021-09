Bộ trưởng Nga tử nạn khi tương lai đang rộng mở

Trước khi thiệt mạng trong vụ tai nạn hôm 8/9, Bộ trưởng Yevgeny Zinichev là gương mặt sáng giá trên chính trường Nga với quá trình cộng tác lâu năm cùng Tổng thống Putin.

Trong một thông điệp bất thường gửi tới gia đình Bộ trưởng Tình trạng Khẩn cấp Yevgeny Zinichev và được Điện Kremlin công bố, Tổng thống Vladimir Putin cho biết ông cảm thấy "sốc trước thông tin bi kịch" về cái chết của vị bộ trưởng. Tổng thống Putin gọi vụ tai nạn hôm 8/9 là "thiệt hại nhân mạng không thể đo đếm".

"Chúng ta đã mất đi một quân nhân thực thụ, một người đồng chí, một con người ẩn giấu bên trong sức mạnh, nội lực và lòng dũng cảm vĩ đại", Tổng thống Putin cho biết.

Cái chết của Bộ trưởng Zinichev hôm 8/9 đánh dấu lần đầu tiên một thành viên nội các của chính phủ Nga thiệt mạng khi đang tại vị.

Ông Zinichev gặp nạn khi sự nghiệp chính trị đang rộng mở trước mắt.

Cộng sự lâu năm

Tổng thống Nga chia sẻ rằng ông và Bộ trưởng Zinichev đã có giao tình trong nhiều năm cùng làm việc.

Ông Zinichev từng phục vụ trong đội vệ sĩ, sau đó là phụ tá thân cận của Tổng thống Putin giai đoạn 2006-2015, theo BBC.

"Tôi luôn biết rằng có thể dựa vào Yevgeny Nikolaevich dù ở bất cứ hoàn cảnh hiểm nghèo nào. Ông ấy là một người bạn trung thành, một quân nhân chuyên nghiệp nhất", bức thư chia buồn cua Tổng thống Putin có đoạn.

Bộ trưởng Zinichev trò chuyện cùng Tổng thống Putin. Ảnh: Sputnik.

Lời chia buồn từ các chính khách cấp cao cũng liên tiếp được gửi về gia đình của Bộ trưởng Zinichev. Thủ tướng Nga Mikhail Mishutin cho biết ông Zinichev là "một sĩ quan Nga thực thụ".

Nhà lãnh đạo nước Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, ông Ramzan Kadyrov, nói rằng Bộ trưởng Zinichev "đã hy sinh như một anh hùng".

Viết trên Telegram, Giám đốc Cơ quan Vũ trụ Nga (Roscosmos) Dmitry Rogozin cho biết cái chết của ông Zinichev là một thảm kịch không thể tưởng tượng.

"Tôi biết rõ ông ấy về mặt cá nhân. Chúng tôi từng làm việc cùng nhau rất thân thiết, rất hiệu quả. Những gì đã xảy ra thật không may", ông Rogozin cho biết.

Ra đi khi sự nghiệp rộng mở

Trên cương vị bộ trưởng Tình trạng Khẩn cấp, ông Zinichev phụ trách ứng phó các tình huống thảm họa tự nhiên cũng như nhân tạo tại Nga. Một trong số này là xử lý những trận cháy rừng hoành hành ở Siberia.

Ông Zinichev thiệt mạng khi sự nghiệp chính trị đang rất rộng mở. Với việc từng là phụ tá thân cận trong nhiều năm của Tổng thống Putin, sẽ không có gì ngạc nhiên khi ông Zinichev được cất nhắc vào những vị trí quan trọng hơn trong chính phủ Nga.

Theo New York Times, Bộ Tình trạng khẩn cấp là cơ quan đầy quyền lực trong chính phủ Nga. Bởi vậy, người giữ chức bộ trưởng bộ này là nhân vật nhiều ảnh hưởng trên chính trường.

Bộ trưởng Quốc phòng đương nhiệm Sergey Shoigu, một trong những đồng minh thân cận nhất của Tổng thống Putin, cũng từng ngồi ở ghế bộ trưởng Tình trạng Khẩn cấp trong nhiều năm, trước khi chuyển sang bộ Quốc phòng năm 2012.

Từ năm 2018, ông Zinichev giữ một vị trí trong Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Đây là cơ quan thực thi các quyết sách chiến lược và những vấn đề an ninh quốc gia của Nga do Tổng thống Putin trực tiếp lãnh đạo.

Bộ trưởng Zinichev. Ảnh: Reuters.

Ông Zinichev thiệt mạng khi đang giám sát hoạt động diễn tập của bộ Tình trạng khẩn cấp. Cuộc diễn tập được tổ chức ở nhiều thành phố tại khu vực Bắc Cực, với hơn 6.000 nhân sự tham gia.

Phát triển Bắc Cực hiện là một trong những ưu tiên chiến lược trong chính sách phát triển của Nga. Moscow đã triển khai nhiều dự án lớn nhằm khai thác khu vực rộng lớn, giàu tài nguyên thiên nhiên này.

Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết ông Zinichev thiệt mạng khi tìm cách cứu một người quay phim bị rơi xuống nước. Người quay phim này tên Alexander Melnik, khi đó đang thăm dò một địa điểm để tiến hành quay bộ phim tài liệu về sự phát triển vùng Bắc Cực của Nga cũng như tuyến đường biển xuyên qua Bắc Băng Dương.

"Bộ trưởng và người quay phim khi đó đang đứng bên vách đá. Người quay phim trượt chân và rơi xuống nước", Margarita Simonyan, giám đốc kên truyền hình RT của Nga, cho biết.

Theo bà Simonyan, có hàng chục nhân chứng ở hiện trường nhưng không một ai kịp hiểu chuyện gì xảy ra, và ông Zinichev là người đầu tiên phản ứng.

"Zinichev lao người ra để tóm lấy Melnik và cũng bị rơi khỏi vách đá, ông ấy chết vì va phải một tảng đá nhô ra", bà Simonyan nói.

Melnik, người quay phim rơi ra khỏi vách đá trước ông Zinichev, cũng thiệt mạng trong vụ việc.

Andrei Gurovich, Thứ trưởng Bộ Tình trạng Khẩn cấp, cho biết ông Zinichev hành động hoàn toàn theo bản năng khi nhìn thấy một người gặp nạn.

"Không có một khoảnh khắc do dự, ông ấy phản ứng như một người cứu hộ, không phải một vị quan chức. Đó là hành động anh hùng, giống như cách ông ấy đã sống suốt cả cuộc đời", ông Gurovich nói.

Truyền thông Nga cho biết vụ tai nạn xảy ra ở thác nước Kitabo Oron, tại khu bảo tồn thiên nhiên Putorana ở Siberia, cách thành phố Norilsk khoảng 165 km.

Ông Zinichev sinh năm 1966 tại thành phố Leningrad, nay là Saint Petersburg. Ông từng có 3 năm phục vụ trong Hạm đội Biển Bắc của Hải quân Liên Xô.

Zinichev từng là một đặc vụ của Cơ quan An ninh Liên Xô (KGB) giai đoạn 1987-1991. Sau đó, ông gia nhập Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) trong thời kỳ hậu Liên Xô.

Sau 10 năm làm vệ sĩ và phụ tá cho Tổng thống Putin, ông Zinichev được bổ nhiệm vị trí giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang tại Kaliningrad vào tháng 6/2015. Trong đợt tái bố trí nhân sự lớn tháng 7/2016, Tổng thống Putin bổ nhiệm ông Zinichev làm thống đốc Kaliningrad.

Ông Zinichev được bổ nhiệm bộ trưởng Tình trạng Khẩn cấp tháng 5/2018.