Bộ trưởng Mỹ sa thải cùng lúc hơn 30 cố vấn an ninh

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Alejandro Mayorkas hôm 26/3 thông báo miễn nhiệm cùng lúc 32 thành viên của một hội đồng cố vấn nhằm “chuyển đổi có trật tự sang một mô hình mới”.

Bộ trưởng Mayorkas hôm 26/3 gửi thư thông báo miễn nhiệm đến 32 thành viên Hội đồng Cố vấn An ninh Nội địa (HSAC), có hiệu lực ngay lập tức, theo Politico.

Lá thư nêu rõ quyết định miễn nhiệm nhằm “phục vụ quá trình chuyển đổi có trật tự sang một mô hình mới của HSAC”.

“Tôi đang xem xét cách HSAC mang lại giá trị cho bộ, đồng thời cân nhắc cách khai thác chuyên môn, sự phán đoán và ý kiến tư vấn của các thành viên một cách hiệu quả nhất, nhằm thúc đẩy sứ mệnh của cơ quan”, Bộ trưởng Mayorkas viết trong thư.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Alejandro Mayorkas. Ảnh: AP.

Những người bị miễn nhiệm gồm cựu Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) Keith Alexander, cựu quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Ken Cuccinelli, cựu Giám đốc Cơ quan Thực thi Hải quan và Nhập cư (ICE) Tom Homan.

Ông Mayorkas cũng thông báo rằng Chủ tịch HSAC William Bratton, Phó chủ tịch Karen Tandy và Chủ tịch danh dự William Webster vẫn tiếp tục đảm nhiệm chức vụ.

Tân Bộ trưởng An ninh Nội địa Mayorkas cảm ơn nhóm cố vấn nói trên vì những đóng góp của họ.

Ông cho biết Hội đồng Cố vấn An ninh Nội địa sẽ được tái thành lập trong vài tuần tới, khi mô hình mới được hoàn thiện. HSAC quy tụ nhiều cựu quan chức an ninh và tình báo cùng các chuyên gia, chuyên tư vấn cho bộ trưởng về chính sách an ninh.

"Tôi thực sự thất vọng", ông Carafano, cố vấn dưới thời cựu Bộ trưởng An ninh Nội địa Michael Chertoff, bình luận. "Tôi nghĩ đây là hội đồng cố vấn tài năng nhất về mặt chuyên môn. Tôi nghĩ đây là một tổn thất lớn cho Bộ”.