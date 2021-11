Bộ trưởng GD&ĐT: Sẽ có chính sách hỗ trợ giáo viên

Địa phương vùng xanh cho trẻ đến trường

Đại biểu Trần Thị Thanh Hương (An Giang) hỏi sau thời gian dài tạm dừng đến trường để phòng dịch, nhiều phụ huynh đều muốn cho con đi học lại. Nhưng một số phụ huynh tiểu học chưa thật yên tâm khi con chưa được tiêm vaccine. Bộ GD&ĐT có giải pháp gì?

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết ngành đã lên kế hoạch, thúc đẩy học sinh đến trường an toàn. Chúng tôi đã có hướng dẫn về chuyên môn và định hướng. Xã, phường nào đang là vùng xanh, vùng an toàn thì nên cho các cháu đến trường. Hiện nay, các địa phương đang xử lý đến cấp quận, huyện. Bộ Y tế đã nhắc đến việc tiêm vaccine cho học sinh 3-12 tuổi nhưng đó là câu chuyện tương lai. Trước mắt, học sinh đến trường có các biện pháp an toàn phòng chống dịch.