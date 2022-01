Bộ trưởng GD&ĐT: 'Hạn chế tối thiểu tác động của dịch lên giáo dục'

Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, một trong những nhiệm vụ lớn của năm 2022 là chống dịch Covid-19, hạn chế đến mức tối thiểu tác động của dịch bệnh lên giáo dục, đào tạo.

Thông tin này được Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Bộ GD&ĐT, diễn ra sáng 14/1.

Tại hội nghị, lãnh đạo ngành giáo dục đã nhìn nhận lại một năm qua của ngành dưới tác động của đại dịch Covid-19.

Năm 2021, việc dạy học nhiều nơi bị gián đoạn do dịch, học sinh phải học trực tuyến trong thời gian dài. Ảnh: T.M.

Gần 20 triệu trẻ em, học sinh, sinh viên tạm dừng đến trường

Do dịch, năm 2021, kế hoạch năm học đứt đoạn. Chương trình và nội dung giáo dục phải thay đổi theo hướng chỉ còn phần cốt lõi. Gần 20 triệu trẻ em, học sinh, sinh viên tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến, qua truyền hình trong nhiều tháng liên tiếp.

Trên 70.000 sinh viên không thể ra trường đúng hạn, ảnh hưởng tới việc cung cấp nguồn nhân lực.

Theo thống kê, tính đến ngày 9/1, cả nước có 9 tỉnh, thành tổ chức dạy học trực tiếp cho tất cả học sinh trên địa bàn; 35 tỉnh, thành tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp với trực tuyến; 19 địa phương tổ chức dạy học trực tuyến và qua truyền hình.

Bộ GD&ĐT đã ban hành nhiều văn bản và triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng để chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương, cơ sở giáo dục ứng phó với dịch Covid-19.

Căn cứ các chỉ đạo, hướng dẫn của bộ, địa phương chủ động, linh hoạt xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch năm học để ứng phó với diễn biến khó lường của dịch Covid-19 tại địa phương, đảm bảo yêu cầu đầu ra của chương trình giáo dục phổ thông.

Các cơ sở giáo dục đại học chủ động tổ chức cho sinh viên học tập trực tuyến để hoàn thiện khối lượng chương trình, bảo đảm chất lượng đào tạo cũng như kế hoạch học tập năm học 2021-2022.

Bên cạnh đó, các trường tham gia xây dựng, phát triển hệ thống trực tuyến đại chúng mở, khóa học trực tuyến dùng chung nhằm tạo ra nền tảng để kết nối, chia sẻ học liệu, thúc đẩy tổ chức dạy học online trong các cơ sở đào tạo.

Các cơ sở giáo dục đủ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị trở thành điểm cách ly tập trung, sẵn sàng đón tiếp người trong diện cách ly hoặc làm địa điểm tiêm phòng.

Nhiều đại học đã tổ chức đoàn cán bộ, giáo viên, giảng viên, nhân viên ngành giáo dục, sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh, lên đường chi viện các tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Ngoài ra, năm qua, Bộ GD&ĐT phối hợp Bộ thông tin và Truyền thông phát động chương trình “Sóng và máy tính cho em” nhằm hỗ trợ các cơ sở giáo dục, giáo viên, học sinh, sinh viên, đặc biệt là các trường ở vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số.

Đến ngày 30/11/2021, riêng ngành giáo dục đã huy động được gần 147 tỷ đồng , hơn 30.600 máy tính bảng, 31.300 điện thoại thông minh và gần 99.500 thiết bị hỗ trợ học trực tuyến khác. Tính đến ngày 31/12/2021, bộ đã phân bổ 87.756 máy tính cho 20 tỉnh, thành phố.

Bộ cũng đã hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục mầm non linh hoạt, đảm bảo an toàn cho trẻ em, đồng thời xây dựng tài liệu, học liệu trực tuyến, video nhằm hướng dẫn, hỗ trợ phụ huynh nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non tại gia đình.

Bộ đã phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 và tài liệu giáo dục địa phương lớp 1, lớp 2, lớp 6; thẩm định sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 và biên soạn sách giáo khoa tiếng dân tộc, thực hiện điều chỉnh quy trình thẩm định sách giáo khoa nhằm nâng cao chất lượng sách giáo khoa trong thời gian tới.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia tiếp tục đổi mới, đạt được kết quả tốt. Các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế đạt thành tích cao.

Năm 2021, 37 lượt học sinh dự thi và đều đoạt giải. Trong đó, Chủ tịch nước đã trao 6 Huân chương Lao động hạng nhì, 11 Huân chương Lao động hạng ba; Thủ tướng Chính phủ tặng 6 bằng khen cho các học sinh có thành tích xuất sắc.

Bộ GD&ĐT cũng đánh giá kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng đảm bảo nghiêm túc, an toàn.

Tuy nhiên, bộ thừa nhận năm 2021, công tác xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ được giao vẫn còn bất cập, hiệu quả chưa cao, chưa bám sát điều kiện và khả năng thực hiện.

Các quy định hướng dẫn triển khai việc dạy và học trong bối cảnh dịch Covid-19 còn mang tính ứng phó tạm thời, chưa thực sự chủ động. Nhiều địa phương thiếu trang thiết bị học trực tuyến. Việc học online đối với học sinh tiểu học, nhất là đối với lớp 1, lớp 2, gặp khó khăn.

Việc thực hiện tự chủ đại học còn chưa thống nhất và đồng bộ dẫn đến việc triển khai ở một số cơ sở đào tạo còn chậm, lúng túng…

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nêu hạn chế tối thiểu tác động tiêu cực của dịch bệnh tới giáo dục và đào tạo là một trong những nhiệm vụ lớn của ngành năm 2022. Ảnh: Moet.

Nhiệm vụ lớn năm 2022

Tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cũng nhắc lại những khó khăn mà ngành phải đối mặt trong năm 2021 do dịch Covid-19, đồng thời chỉ ra những việc đã làm được, điều còn “đáng tiếc” của năm qua.

Theo bộ trưởng, mặc dù còn một số việc, nội dung chậm, muộn, nhìn tổng thể, ngành giáo dục đã đương đầu với thách thức, bền bỉ ứng phó với dịch bệnh và đã làm được nhiều việc. Đặc biệt trong khó khăn, hơn 1,5 triệu nhà giáo đã thể hiện tinh thần năng động, sáng tạo, trách nhiệm, đã hành động vì nghề và học sinh.

Từ những việc đã làm được và những việc chưa làm được của năm qua, bộ trưởng cho rằng bài học kinh nghiệm rút ra là phải đặc biệt lưu ý tới thực tiễn, bám sát thực tiễn.

Thời gian qua, nhiều việc đã được chỉ đạo và thực hiện sát với thực tiễn rồi nhưng cần phải tăng cường hơn nữa. Ngoài ra, ngành cần gia tăng tính hành động trong công việc. Bộ trưởng lưu ý tới việc tăng cường phân cấp và tính kế hoạch để chủ động trong năm 2022.

Nhấn mạnh tới các nhiệm vụ lớn của năm 2022, tư lệnh ngành giáo dục cho hay trước hết, toàn ngành tiếp tục triển khai nhiệm vụ có tính thời sự là chống dịch Covid-19, hạn chế tối thiểu tác động tiêu cực của dịch bệnh tới giáo dục và đào tạo. Trong đó, ngành sớm hoàn thành chiến lược ứng phó toàn diện với dịch bệnh của ngành.

Trước thực tế khoảng 70.000 sinh viên đại học chưa thể tốt nghiệp ra trường do dịch bệnh, bộ trưởng đề nghị các đại học, cao đẳng tích cực hơn nữa đưa sinh viên trở lại trường học tập, tăng cường bù đắp chất lượng giáo dục đại học, sau đại học cho sinh viên, học viên.

Trong năm 2022, ngành giáo dục cũng sẽ tập trung hoàn thành, ban hành Chiến lược phát triển giáo dục 2021-2030, tầm nhìn 2045 và triển khai nhanh các công việc liên quan đến chiến lược này.

Đồng thời, ngành tiếp tục hoàn thiện, ban hành các văn bản quản lý điều hành, trong đó lưu ý những văn bản khắc phục hạn chế, điểm yếu do tác động của dịch bệnh.

Đối với giáo dục phổ thông, theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, năm 2022, 2023 được xác định 2 năm trọng yếu trong triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. Vì vậy, ngành cần phải nhìn thấy hết thách thức đặt ra về nguồn lực, điều kiện thực hiện để có phương án khắc phục và triển khai.

Ngoài ra, kỳ thi THPT và triển khai tự chủ đại học cũng được bộ trưởng nhìn nhận còn nhiều thách thức, cần phải có các giải pháp, hành động ráo riết hơn.

Một số nhiệm vụ trọng tâm khác như tăng cường chuyển đổi số, công tác thanh tra, kiểm tra, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục và đáp ứng nhu cầu học tập cho các đối tượng yếu thế, tăng cường các thiết chế văn hóa trong hệ thống giáo dục và đào tạo… cũng được ông Nguyễn Kim Sơn lưu ý thực hiện trong năm 2022.