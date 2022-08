Bộ trưởng Công an nói về hộ chiếu mẫu mới

“Về trách nhiệm thì Bộ Công an chủ trì về việc này nên xin nhận trách nhiệm”, Bộ trưởng Tô Lâm trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 14.

Sáng 10/8, tại phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại tướng Tô Lâm trả lời chất vấn về các nhóm vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Công an, trong đó có vấn đề cấp hộ chiếu mẫu mới.

Đại biểu Nguyễn Hữu Thông (Bình Thuận) chất vấn Bộ trưởng: “Việc một số quốc gia không chấp thuận hộ chiếu mẫu mới gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. Trách nhiệm trên thuộc về ai và giải pháp của Bộ Công an là gì?”.

Đa số quốc gia chấp thuận

Trả lời đại biểu về vấn đề trên, Bộ trưởng Công an khẳng định việc cấp hộ chiếu mẫu mới được thực hiện theo đúng quy định Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, tất cả chi tiết in trên hộ chiếu phù hợp với quy định của luật.

Đại tướng Tô Lâm cũng nhấn mạnh hộ chiếu mới phù hợp thông lệ quốc tế. Hiện nay, nhiều nước trên thế giới cũng sử dụng mẫu này và cũng không có nơi sinh.

“Bản thân hộ chiếu nước ta đưa ra được đa số quốc gia chấp thuận”, Bộ trưởng Công an nói.

Bộ trưởng Công an khẳng định tất cả chi tiết in trên hộ chiếu mới phù hợp với quy định của luật. Ảnh: Hoàng Lam.

Từ đầu tháng 8, có 3 quốc gia gồm: Đức, Cộng hòa Séc, Tây Ban Nha, từ chối cấp thị thực vào hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam do không có nơi sinh, nhưng đến nay Tây Ban Nha đã chấp thuận. Lý do một số quốc gia không chấp thuận vì họ muốn tìm hiểu nguồn gốc công dân, khi không có thông tin này, không tra cứu được thì sẽ khó khăn trong quản lý. Vì vậy, Bộ Công an cho rằng đây là “lỗi kỹ thuật”.

Việc cấp hộ chiếu mẫu mới, theo Bộ trưởng Công an, đã được thực hiện đúng quy định.

Đưa ra giải pháp, Bộ trưởng Công an cho biết với cá nhân người đã được cấp hộ chiếu mẫu mới, nếu cần bổ sung nơi sinh thì các cơ quan liên quan quan sẵn sàng bổ sung ở phần bị chú nơi sinh. Về lâu dài, nếu cần bổ sung nơi sinh, Bộ Công an đề xuất với Chính phủ và các cơ quan liên quan báo cáo Quốc hội sửa Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

“Về trách nhiệm thì Bộ Công an chủ trì về việc này nên xin nhận trách nhiệm”, Bộ trưởng Tô Lâm nói.

Tính đến nay, Bộ Công an đã cấp 272.000 hộ chiếu theo mẫu mới cho công dân trên toàn quốc. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về mẫu hộ chiếu mới và thời điểm cấp hộ chiếu cũng như tiện ích của việc nộp hồ sơ trực tuyến (dịch vụ công cấp độ 4) để hạn chế công dân đến nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

“Không có khó khăn”

Cũng nêu chất vấn về việc cấp hộ chiếu mẫu mới, đại biểu Huỳnh Thị Ánh Sương (Quảng Ngãi) hỏi về thuận lợi, khó khăn và tính lãng phí. Bà cũng muốn Bộ trưởng Công an giải thích rõ hơn trách nhiệm của bộ trong việc này.

Đại tướng Tô Lâm khẳng định việc cấp hộ chiếu mẫu mới cơ bản thuận lợi từ việc cấp, sử dụng, quản lý, thời hạn dài, đáp ứng các yêu cầu của người dân và không có khó khăn gì.

“Vừa qua một số nước yêu cầu phải có nơi sinh thì chúng tôi thống nhất có giải pháp rồi, sẵn sàng bổ sung ngay ở phần bị chú nơi sinh với nước quan tâm, còn những nước không quan tâm thì hộ chiếu mẫu mới của ta vẫn có giá trị bình thường”, Bộ trưởng Công an trả lời.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, trả lời chất vấn. Ảnh: Quốc hội.

Ông Tô Lâm đồng thời nhấn mạnh không có sự lãng phí trong thực hiện chủ trương này vì hộ chiếu cũ còn giá trị vẫn sử dụng bình thường.

“Nay mai chúng tôi tiếp tục ứng dụng công nghệ để làm hộ chiếu điện tử, hộ chiếu gắn chíp. Khi đó, những hộ chiếu nếu còn thời hạn vẫn được sử dụng, không có hộ chiếu nào bỏ đi nên không lãng phí”, ông Lâm khẳng định.

Khi đại biểu Nguyễn Quang Huân (Bình Dương) tranh luận với Bộ trưởng Công an về việc người dân phải chủ động xin bổ sung phần bị chú nơi sinh, đại tướng Tô Lâm một lần nữa khẳng định việc cấp hộ chiếu mẫu mới thực hiện theo đúng quy định của luật, bất cứ thay đổi nào đều phải có ý kiến chứ không thể tùy tiện.

“Về việc chủ động xin bị chú nơi sinh, thực tế ở đâu có nhu cầu thì sẽ làm việc đó. Khi không có nhu cầu phải ghi nơi sinh, cấp vào đó không đúng quy định của luật, cũng không cần thiết. Đây là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong hoạt động đi lại. Nếu chỉ vài cơ quan vì vấn đề kỹ thuật mà cấp đại trà thì nên cân nhắc. Theo chúng tôi, ai có nhu cầu và đi đến khu vực nào có yêu cầu thì chúng tôi giải quyết yêu cầu đó, còn đại đa số thực hiện theo quy định chung của quốc tế”, ông Lâm nói.