Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ: Mối nguy an ninh mạng không có biên giới

Trả lời bên lề Tuần lễ an ninh mạng quốc tế Singapore 2022, bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ nhấn mạnh về nỗ lực tập thể để ứng phó với các mối đe dọa từ không gian mạng.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Alejandro Mayorkas. Ảnh: NBC News.

Tại buổi họp báo qua điện thoại ngày 18/10, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Alejandro Mayorkas nhấn mạnh tầm quan trọng của nỗ lực tập thể trong việc xây dựng hệ sinh thái không gian mạng tự do và rộng mở với mọi người.

Ông nói Mỹ đề cao nguyên tắc hợp tác, chia sẻ những thông tin, phương pháp, cùng các tiến bộ công nghệ, và kỳ vọng tiếp tục đối thoại để thúc đẩy an ninh của các quốc gia.

Trả lời Zing, ông Mayorkas cho biết mối quan tâm của Mỹ tại khu vực Đông Nam Á không chỉ có vấn đề an ninh mạng. Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã triển khai nhiều cơ quan hoạt động tại khu vực này để thúc đẩy hợp tác an ninh, chẳng hạn Cơ quan An ninh cơ sở hạ tầng và An ninh mạng (CISA), Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ - đảm bảo an toàn và thúc đẩy dòng chảy thương mại tự do và du lịch. Ngoài ra, Mỹ cũng làm việc chặt chẽ với các cơ quan an ninh mạng của Singapore hay Việt Nam.

Ông nói thêm những báo cáo về tình trạng buôn người gần đây cho thấy đây là một mối nguy không chỉ với các quốc gia Đông Nam Á, mà còn nhiều nơi khác trên thế giới.

Ngoài ra, ông Mayorkas khẳng định đây là vấn đề có tác động đến nhiều quốc gia, do đó việc hợp tác, chia sẻ thông tin điều tra là yếu tố quan trọng để xác định và bắt giữ các nghi phạm.

"Chúng tôi làm việc xuyên biên giới với các nước để hỗ trợ nạn nhân, cũng như coi nạn nhân là trung tâm để giải quyết tình trạng buôn người", ông nói.

Trao đổi với phóng viên, ông Mayorkas khẳng định an ninh mạng không chỉ là vấn đề giữa các chính phủ, mà phải là nỗ lực tập thể, bao gồm vai trò của tư nhân, như doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận hay giới học thuật.

Tàu Tuần duyên Mỹ hoạt động tại biển Hoa Đông năm 2021. Ảnh: USNI.

“Nhiều doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp công đã là mục tiêu của tấn công mạng, do đó điều này yêu cầu toàn nỗ lực từ toàn xã hội để tăng cường hệ sinh thái an ninh mạng. Và đây là một nguyên tắc quan trọng”, ông Mayorkas cho hay.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ nói thêm hoạt động phối hợp đảm bảo an ninh cũng được thể hiện qua sự hiện diện của lực lượng Tuần duyên Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, và sẽ tiếp tục tăng cường hiện diện trên nguyên tắc tôn trọng và bảo vệ chủ quyền các quốc gia.

“Thông qua lực lượng Tuần duyên Mỹ, chúng tôi muốn sớm triển khai nhân lực và vật lực đến khu vực để như một cơ chế đào tạo, giúp đỡ các đối tác trong nhiều lĩnh vực hàng hải như hợp tác an ninh hay chống đánh bắt thủy sản trái phép (IUU)", ông nói.