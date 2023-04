Bộ TNMT: Bụi đỏ ở Long Thành phát tán do ACV không tưới đủ nước

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa có văn bản gửi Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV - chủ đầu tư sân bay Long Thành giai đoạn 1), thông báo kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại sân bay Long Thành.

Theo đó, đoàn kiểm tra Bộ TN&MT đánh giá quá trình thi công sân bay Long Thành khiến bụi đỏ phát tán rất xa, ảnh hưởng đến nhiều xã, thị trấn thuộc huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai).

Đoàn kiểm tra xác định nguyên nhân bụi phát tán là AVC thực hiện tưới nước không đầy đủ tại các vị trí như nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) được phê duyệt.

Đồng thời quá trình thi công, ACV triển khai san lấp mặt bằng trên diện tích hơn 2.500 ha, toàn bộ lớp đất hữu cơ bề mặt bị bóc để lộ phần đất không được che phủ bởi lớp thực vật.

"Lượng phương tiện di chuyển lớn, hoạt động liên tục, tốc độ di chuyển nhanh. Ngoài ra, yếu tố thời tiết bất lợi, mùa khô này thường xuyên hình thành các cơn lốc xoáy, cuốn nhiều bụi lên cao, phát tán ra xung quanh", theo đoàn kiểm tra Bộ TN&MT.

Do đó, đoàn kiểm tra yêu cầu ACV thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và giấy phép khai thác tài nguyên dưới đất.

Đơn vị được yêu cầu tưới nước thường xuyên hơn trên các tuyến đường vận chuyển, lắp biển báo hạn chế tốc độ trên đường; kiểm soát nghiêm ngặt tình trạng xe chở đất không phủ bạt, che chắn.

Cùng với đó, đơn vị thi công phải thực hiện lu, lèn chặt các vị trí đã san lấp xong và trên bãi lưu trữ đất đào dư thừa để giảm thiểu phát tán bụi do lốc, gió xoáy gây ra.

ACV cũng cần tìm nguồn nước phục vụ tưới làm ẩm đường trong thời gian tới, bởi hiện các hồ hiện hữu trong phạm vi dự án đã sắp cạn; phối hợp cùng ngành chức năng để nắm ý kiến phản ánh của người dân về tình trạng bụi đỏ phát tán.

Tổng công ty phải thông báo kế hoạch, thời gian đẩy nhanh tiến độ thi công sân bay Long Thành để người dân hiểu, chia sẻ.

Trước đó trong tháng 3, đoàn kiểm tra của Bộ TN&MT phối hợp cùng ngành chức năng Đồng Nai tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với ACV tại sân bay Long Thành.

Căn cứ trên kết quả kiểm tra thực tế, kết quả phân tích mẫu môi trường và hồ sơ, tài liệu có liên quan, đoàn kiểm tra đã dự thảo thông báo kết luận kiểm tra và tổ chức buổi làm việc với ACV vào ngày 5/4.

Dự kiến giữa tháng 4, đoàn kiểm tra của Bộ TN&MT sẽ có kết luận việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với ACV tại dự án sân bay Long Thành.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang trong quá trình thi công giai đoạn 1, gồm một đường cất/hạ cánh, một nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Cuối tháng 3, Zing ghi nhận tình trạng lượng bụi khổng lồ từ việc thi công dự án trên đã ảnh hưởng trực tiếp đến hàng nghìn hộ dân và gây đảo lộn đời sống của toàn bộ khu vực bán kính hơn 10 km xã Bình Sơn (Đồng Nai).

