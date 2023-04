Bỏ thuốc trừ sâu xuống hồ tôm để trả thù vợ cũ

Vì nghi ngờ vợ cũ có quan hệ tình cảm với người quản lý cho chủ hồ tôm, nghi phạm đã có hành vi trả thù hèn hạ, đổ thuốc trừ sâu xuống hồ tôm, gây thiệt hại tiền tỷ cho khổ chủ.

Sáng 1/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Hữu Trí (SN 1974, trú thôn Mũi Đá, xã Tân Phước, thị xã La Gi) về hành vi hủy hoại tài sản xảy ra tại thôn Cam Bình, xã Tân Phước, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận.

Trước đó, do nghi ngờ vợ cũ của mình có quan hệ tình cảm với người quản lý hồ tôm cho ông Trần Văn Chung (ngụ xã phường Phước Hội, thị xã La Gi), khoảng 2h ngày 12/3, Trí lấy 3 chai thuốc trừ sâu đã chuẩn bị sẵn từ trước, chạy xe máy đến ném xuống 3 hồ nuôi tôm của ông Chung.

Thực hiện xong hành vi, Trí về nhà về nhà ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Đến khoảng 7h cùng ngày, người nuôi tôm phát hiện tôm ở cả 3 hồ đã chết hết, nên báo cho ông Chung. Nghi ngờ hồ tôm bị kẻ xấu đầu độc, ông Chung đã đến cơ quan công an trình báo.

Công an đọc lệnh bắt tạm giam đối với Trần Hữu Trí.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã La Gi đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và thu giữ các đồ vật có liên quan, đồng thời thu mẫu nước tại 3 hồ nuôi tôm và số tôm đã chết nhằm phục vụ công tác giám định. Số lượng tôm chết tại 3 hồ có tổng trọng lượng khoảng gần 11,4 tấn, trị giá hơn 1,6 tỷ đồng .

Trong quá trình công an điều tra vụ việc, biết mình không thể thoát tội, ngày 14/3, Trần Hữu Trí đã đến cơ quan công an tự thú. Sau thời gian tạm giữ, đến ngày 23/3, cơ quan công an cho nghi phạm tại ngoại, đồng thời tiếp tục thu thập chứng cứ và kết quả giám định độc chất từ Phân viện pháp y Quốc gia TP.HCM để xác định hành vi của nghi phạm.

Sau khi đã có đầy đủ chứng cứ buộc tội, Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã khởi tố bị can và tiến hành bắt tạm giam Trần Hữu Trí để xử lý.