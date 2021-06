Bộ sưu tập tiện ích tại shophouse trung tâm 'thị trấn Địa Trung Hải'

Khi nhận bàn giao vào năm 2022, chủ nhân shophouse The Center cần không ít thời gian để khám phá hơn 60 tiện ích đặc sắc, giàu tính nghệ thuật của “thị trấn Địa Trung Hải”.

Đại diện chủ đầu tư Sun Property (thành viên Sun Group) nhiều lần chia sẻ “không có cuộc chạy đua nào về số lượng tiện ích ở thị trấn Địa Trung Hải” và khẳng định mỗi công trình ở đây đều được “đo ni đóng giày” cho trải nghiệm của du khách.

Hệ thống hơn 60 tiện ích

Tại Phú Quốc, hiếm dự án nào có quy mô tiện ích như “thị trấn Địa Trung Hải” - tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí do Sun Group kiến tạo tại nam đảo. Với vị trí tâm mạch, shophouse The Center hưởng lợi từ chuỗi tiện ích nơi đây.

Là phân khu shophouse duy nhất thuộc khu phức hợp Sun Grand City Hillside Residence, The Center sở hữu những tiện ích nội khu chất lượng như quảng trường con sò Seina, đài phun nước, phố dạo bộ hay bút đá tháp Obelisk, vườn bậc thang… Tất cả được lấy cảm hứng thiết kế nghệ thuật từ hình ảnh ngôi làng Taormina trên đảo Sicilia miền nam Italy.

Bên cạnh tiện ích mặt đất, chủ nhân và du khách ghé thăm The Center có thể sử dụng nhiều tiện ích thuộc 3 phân khu cao tầng của Sun Grand City Hillside Residence như sky lounge, phòng gym, phòng tắm onsen, bể bơi vô cực…

Shophouse The Center hứa hẹn hút lượng lớn du khách lớn nhờ bộ sưu tập hơn 60 tiện ích.

Khi hoàn thiện trong năm 2022, The Center nói riêng hay Sun Grand City Hillside Residence nói chung sẽ định vị không gian cao cấp, hiện đại, thu hút lớp du khách sẵn sàng chi tiêu, biết hưởng thụ.

Từ Sun Grand City Hillside Residence bước dần theo các bậc thang hướng về phía biển, du khách sẽ đến với thế giới đa sắc màu của những con phố Sun Premier Village Primavera. Dấu ấn thị trấn cổ Amalfi được tái hiện ở từng cột trụ, lan can, bức tượng điêu khắc, các ô cửa, bức tường nhuốm màu thời gian… thông qua kỹ thuật theming giả cổ.

Đan xen các dãy phố là những tiểu cảnh đậm chất châu Âu, từ tàn tích Pompeii, con đường gốm sứ… đến Khải Hoàn Môn được tái hiện chân thực. Dọc bờ biển là dãy nhà hàng châu Âu, hải sản Nhật, beerclub, buffet, A la Carte…

Quy tụ nhiều công trình biểu tượng

Cùng Sun Premier Village Primavera và Sun Grand City Hillside Residence, mảnh ghép còn lại của thị trấn Địa Trung Hải là chuỗi công trình biểu tượng mà Sun Group dành nhiều tâm huyết đầu tư.

Kiến trúc ga đi cáp treo Hòn Thơm lấy cảm hứng từ đấu trường La Mã. Mỗi năm, nơi đây đón hàng triệu du khách đến khám phá tuyến cáp treo vượt biển dài nhất thế giới và trải nghiệm tổ hợp giải trí Sun World Hon Thom Nature Park.

Cách đó không xa, tại trung tâm của “thị trấn Địa Trung Hải”, du khách sẽ bắt gặp tháp chuông cao 75 m, nằm ở độ cao 87,5 m so với mặt nước biển. Ngoài ra, Central Village còn mang đến tổ hợp nhà hàng, khách sạn 5 tầng. Trong đó, tầng 1 và 2 là dãy phố ẩm thực, quán cà phê, quy tụ chuỗi cửa hàng thời trang lớn. Sắp tới, tầng 3, 4 và 5 tập hợp trung tâm thương mại, rạp chiếu phim, siêu thị… Nổi bật nhất trong đó là khách sạn Curio by Hilton và điểm giải trí Teatro club.

The Center hưởng lợi từ vị trí tâm mạch của “thị trấn Địa Trung Hải” phía nam Phú Quốc.

Hai điểm nhấn quan trọng nhất được Sun Group đặt tại “thị trấn Địa Trung Hải” là công trình Cầu Hôn và Show Vortex.

Cầu Hôn (Kiss Bridge) dự kiến trở thành một trong những điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất Phú Quốc và là công trình kiến trúc nghệ thuật ý nghĩa. Trong khi đó, Show Vortex là món ăn khác biệt mà Sun Group muốn thết đãi du khách.

Show trình diễn sử dụng công nghệ Vortex sẽ là đại tiệc của hiệu ứng hình ảnh, âm thanh, ánh sáng, laser, nước, lửa cùng nghệ thuật kể chuyện tài tình. Bên cạnh sân khấu, khán đài hoành tráng, Sun Group hợp tác ECA2, đơn vị tham gia sản xuất những sự kiện hàng đầu thế giới như lễ kỷ niệm FIFA World Cup 1998, triển lãm thiên niên kỷ Tháp Eiffel, lễ hội “Ánh sáng vòng tròn” trên Quảng trường Đỏ, Moscow năm 2012…, để tư vấn và thiết kế show trình diễn nghệ thuật Vortex.

Các công trình biểu tượng tại “thị trấn Địa Trung Hải” là những thỏi nam châm hút du khách đến nam Phú Quốc.

Khi các công trình biểu tượng thu hút hàng triệu du khách mỗi năm, shophouse The Center nghiễm nhiên tiếp cận nguồn cầu lớn. Do đó, kinh doanh ngành hàng nào tại đây cũng dễ dàng “hái ra tiền”. Bên cạnh tham quan các công trình, du khách còn tận hưởng nhiều tiện ích, dịch vụ tại “thị trấn Địa Trung Hải”, từ đó kéo dài thời gian lưu trú. Đây là bệ phóng để nhân đôi, nhân ba mức chi tiêu của du khách, đem đến cơ hội kinh doanh thuận lợi cho chủ nhân shophouse The Center.

Tiềm năng kinh doanh shophouse

Trước đây, vị trí đắc địa được xem là yếu tố then chốt giúp các dự án shophouse tăng sức cạnh tranh. Tuy nhiên, khi nhu cầu trải nghiệm và hưởng thụ dịch vụ chất lượng ngày càng cao, những dự án được đầu tư tiện ích chỉn chu, khác biệt mới đủ sức hấp dẫn và giữ chân du khách.

Theo GS Đặng Hùng Võ, du lịch không đơn thuần là phát triển điểm lưu trú. Du khách cần vui chơi, thụ hưởng, trải nghiệm mua sắm, chơi thể thao, giải trí, chữa bệnh, tìm hiểu văn hoá… “Việc liên kết các BĐS phục vụ du lịch tạo nên hệ sinh thái du lịch là xu hướng tất yếu, Sun Group khởi động xu hướng này khá tốt”, ông Võ nhận định.

Hệ sinh thái du lịch của Sun Group tại Phú Quốc mang đến những trải nghiệm trọn vẹn cho du khách.

Với việc hưởng lợi từ hơn 60 tiện ích của “thị trấn Địa Trung Hải”, shophouse The Center thuộc Sun Grand City Hillside Residence bắt kịp xu hướng phân khúc BĐS gắn với du lịch nghỉ dưỡng.

The Center gồm 364 căn shophouse (nhà phố thương mại) với địa thể phong thủy lưng tựa đồi - mặt hướng biển. Nhằm đáp ứng mục tiêu kinh doanh thương mại, shophouse The Center được thiết kế chiều cao 5 tầng, 2 mặt tiền rộng 8-15 m, có thể khai thác linh hoạt nhiều loại hình kinh doanh. Trong đó, 6 ngành hàng được ưu đãi khi kinh doanh tại The Center nói riêng và “thị trấn Địa Trung Hải” nói chung gồm: Lưu trú, F&B, spa, thời trang, nghệ thuật, du lịch - lữ hành.

Tất cả sẽ đáp ứng nhu cầu thiết yếu của du khách sau khi khám phá cảnh quan thiên nhiên và các công trình biểu tượng của Nam Phú Quốc, giúp chủ sở hữu thu về lợi nhuận hấp dẫn.