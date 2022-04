Bộ sưu tập tiện ích đẳng cấp của Sun Iconic Hub

Với cảnh sắc thiên nhiên trù phú kết hợp hệ tiện ích đẳng cấp, Sun Iconic Hub (Hòn Thơm, Phú Quốc) hứa hẹn mang đến du khách và các nhà đầu tư trải nghiệm sống thượng lưu.

Ngay khi đặt chân đến “đảo thiên đường” Hòn Thơm, chuỗi tiện ích đẳng cấp tại Sun Iconic Hub hứa hẹn dẫn lối du khách tới cuộc sống diễm lệ, bước vào hải trình của niềm hạnh phúc bất tận.

Chuỗi trải nghiệm thượng lưu

Monaco được ví như một công viên ven biển kỳ vĩ nhờ 3 mặt đông, tây, bắc bao bọc bởi nước Pháp, phía nam giáp Địa Trung Hải qua 2 mũi đất ôm lấy eo biển nhỏ, sát bên là những vách đá dựng đứng. Hàng năm, những du thuyền hạng sang tới Monaco, cập cảng Hercules với chi phí cho một chỗ đậu tới 1.500 USD /đêm không chỉ để ngắm biển hay thưởng lãm phong cảnh.

Monaco là “miền đất hứa” của giới thượng lưu bởi những công trình tiện ích hiếm có khó tìm, cùng các dịch vụ đẳng cấp.

Tại Việt Nam, siêu tổ hợp giải trí - nghỉ dưỡng - đầu tư Hon Thom Paradise Island đang được phát triển tại Hòn Thơm, Phú Quốc (Kiên Giang) được kỳ vọng chinh phục giới thượng lưu bằng công thức đó. Cảnh đẹp thiên nhiên kết hợp chuỗi tiện ích đẳng cấp, xa hoa với chuẩn mực quốc tế là những yếu tố đang được nhà phát triển bất động sản Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) kiến tạo.

Hon Thom Paradise Island - siêu tổ hợp giải trí - nghỉ dưỡng - đầu tư đang được phát triển. Ảnh: Phối cảnh minh họa Sun Property.

Trong đó, Sun Iconic Hub - hợp phần đầu tiên vừa ra mắt - là đại diện tiêu biểu cho 3 giá trị của siêu tổ hợp: Vẻ đẹp tự nhiên với sự hòa quyện của núi đồi, rừng, biển, hệ thực vật đa dạng; những kiệt tác kiến trúc mang giá trị biểu tượng; chuỗi tiện ích, dịch vụ tinh hoa được kiến thiết riêng.

Giữ địa thế ôm trọn bãi biển cong hình cánh cung, hợp phần Sun Iconic Hub gồm 2 phân khu là The Santo Port và The Sailing Bay. Nếu The Santo Port đưa cảm hứng Santorini vào những khu phố thương mại giàu tính nghệ thuật, thì The Sailling Bay sở hữu tòa nhà Cánh Buồm biểu tượng, hệ thống commercial villa và boutique hotel hạng sang với thiết kế hiện đại, hòa hợp cùng thiên nhiên.

Đầu tư dòng bất động sản thời thượng này, chủ nhân không chỉ sở hữu căn nhà thứ 2 đắt giá trên Hòn Thơm, mà còn được trải nghiệm hệ sinh thái tiện ích toàn diện. Riêng bộ sưu tập tiện ích tại Sun Iconic Hub đã đủ gây ấn tượng với bất cứ chủ nhân tương lai nào. Tất cả hứa hẹn thu hút du khách ngay từ những bước chân đầu tiên tới “đảo thiên đường”.

Sun Iconic Hub sở hữu bộ sưu tập tiện ích xa hoa, đẳng cấp.

Đó là bãi đỗ trực thăng đẳng cấp, vịnh du thuyền sang trọng vẫy gọi từ bờ tây - nơi Sun Iconic Hub tọa lạc, giúp chủ nhân dễ dàng di chuyển tới đảo theo nhiều cách. Đó còn là VIP lounge riêng tư hay chuỗi tiện ích thương mại, ẩm thực trên biển,… Tất cả đều nằm bên bến cảng phồn hoa - cửa ngõ đón dòng khách siêu sang.

Cũng tại The Santo Port, du khách và cư dân được thỏa sức vui chơi tại quảng trường trung tâm, dạo bộ tới đài quan sát để thả hồn vào khung cảnh tuyệt sắc. Du khách cũng như khó có thể bỏ lỡ club house trên dải đất 3 mặt biển - nơi đem tới dịch vụ giải trí hiện đại theo xu hướng quốc tế.

Ở mũi đất bên kia “cánh cung” là tuyệt phẩm tòa nhà Cánh Buồm. Tòa nhà gây ấn tượng bởi thiết kế hệ kính cong hội tụ ánh sáng, tựa cánh buồm no gió khổng lồ mạnh mẽ vươn khơi, hứa hẹn trở thành biểu tượng mới của Việt Nam, sánh ngang quốc tế.

Tòa nhà Cánh Buồm hứa hẹn trở thành biểu tượng mới của Việt Nam.

Ở khối đế thương mại tòa nhà Cánh Buồm là siêu tổ hợp giải trí, mua sắm, trải nghiệm với hệ thống trung tâm thương mại, sảnh hội nghị, sân khấu biểu diễn, bể bơi vô cực, sàn cảnh quan ngắm biển,... Phần thân tòa nhà là nơi tọa lạc của sky lounge, sky bar, khách sạn quốc tế 6 sao,... Nơi đây được kỳ vọng trở thành điểm đến xa hoa và khác biệt, thu hút dòng khách thượng lưu trong tương lai.

Dòng chảy thương mại sầm uất

Không ít nhà đầu tư thức thời đã sớm nhìn ra dòng chảy thương mại hiện diện tại Sun Iconic Hub, đặc biệt là The Sailing Bay.

Từ bến du thuyền và bãi đáp trực thăng, chạy dọc theo đường cong của bãi biển hình cánh cung là hệ thống commercial villa và boutique hotel siêu sang thuộc The Sailling Bay. Trên đường ghé thăm để tận hưởng trải nghiệm xa hoa và độc đáo nơi đây, những dãy biệt thự lãng mạn bên bờ biển hay các khách sạn tựa đồi uy nghi hứa hẹn là điểm dừng chân hấp dẫn du khách.

Được xây nương theo địa hình giật cấp tự nhiên với sườn núi dốc thoải dần về phía biển, các căn commercial villa và boutique hotel có diện tích tiếp xúc rộng, hấp thụ trọn vẹn ánh sáng. Mỗi villa sở hữu tầm nhìn riêng, giúp gia tăng cơ hội kinh doanh, đặc biệt là dịch vụ lưu trú cao cấp. Ngoài ra, tầm nhìn ra không gian mở của các công trình tại The Sailing Bay cũng là điểm mấu chốt thu hút du khách, mang đến giá trị thương mại.

Mỗi villa tại The Sailing Bay đều sở hữu tầm nhìn riêng với không gian mở.

Không chỉ quy tụ những công trình kiến trúc độc đáo, nắm giữ tiềm năng sinh lời hấp dẫn, phân khu The Sailing Bay còn sở hữu chuỗi tiện ích, dịch vụ thương mại đẳng cấp, đa trải nghiệm và sắc màu như mega mall, night club và club house ở trung tâm, đáp ứng đầy đủ nhu cầu lưu trú, mua sắm, ẩm thực, thư giãn hạng sang…

Cuối cùng, không thể bỏ qua tiện ích “vô giá” tại The Sailing Bay là cảnh sắc thiên nhiên của Hòn Thơm với Bãi Trào - một trong những bãi biển đẹp hàng đầu Phú Quốc. Nơi đây có những ghềnh đá nhô ra như kiệt tác, cùng những villa, boutique hotel nép mình trên sườn núi ven biển, ôm trọn sắc xanh của trời, biển và rừng cây. Ngoài ra, du khách tới đây cũng có thể lựa chọn hàng loạt trò chơi giải trí trên mặt nước, hứa hẹn đem đến những kỳ nghỉ trong mơ.