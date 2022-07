Bộ sưu tập sách y hiếm tiết lộ nhiều tri thức thời kỳ đầu về sinh sản

93 cuốn sách hiếm tại cửa hiệu "Second Story Books", Washington DC, giúp độc giả hiểu những tư duy thời kỳ đầu về giải phẫu và sinh sản của phụ nữ.

Theo trang Washington Post, sức khỏe phụ nữ đang trở thành một vấn đề thu hút nhiều sự quan tâm trong năm 2022. Tuy nhiên, phải mất hàng thế kỷ, ngành y tế thế giới mới có thể mô tả và hiểu rõ về sinh sản, kinh nguyệt và sinh đẻ.

Và lịch sử gập ghềnh đó được ghi lại trong một gian trưng bày sách cổ mới tại Second Story Books, cửa hiệu bán những cuốn sách hiếm, không còn xuất bản hay đã qua sử dụng ở Washington DC, Mỹ.

Trong gian trưng bày này, những cuốn sách hiếm đã mở ra không gian tri thức của nhiều thế kỷ trước trong lĩnh vực phụ khoa, sản khoa và nhiều lĩnh vực liên quan.

Với 93 cuốn sách về sức khỏe phụ nữ, bộ sưu tập này giới thiệu cho độc giả cách các bác sĩ thời kỳ đầu nghĩ về giải phẫu, sinh sản, quá trình mang thai và sinh đẻ của phụ nữ.

Những cuốn sách hiếm tại Second Story Books chia sẻ kiến thức của ngành y thời kỳ đầu. Ảnh: The Washington Post/Second Story Books.

Hầu hết tác phẩm này đều do nam giới viết. Tuy nhiên, có một tập sách năm 1833 về các bệnh lý của tử cung được chính Marie-Anne Victoire Gillain Boivin, một bác sĩ sản khoa người Pháp viết ra. Bà Marie-Anne là một trong những người đi tiên phong trong lĩnh vực sản khoa, sớm phát minh ra mỏ vịt và là một trong những người đầu tiên nghe nhịp tim thai bằng ống nghe.

Cuốn sách giá trị nhất trong bộ sưu tập này là cuốn Graphic Illustrations of Abortion and the Diseases of Menstruation (tạm dịch: Hình ảnh minh họa về phá thai và các bệnh lý về kinh nguyệt) của tác giả A.B. Granville năm 1834. Là một nhà nghiên cứu nổi tiếng, ông Granville đã vận động chống lại việc các nữ hộ sinh can thiệp vào quá trình sinh nở của phụ nữ. Ủng hộ việc các bác sĩ đóng thêm nhiều vai trò hỗ trợ phụ nữ khi mang thai và sinh con, ông Granville đã viết rất nhiều tác phẩm về việc thụ thai và mang thai của phụ nữ trong thời kỳ tỷ lệ tử vong ở bà mẹ và trẻ sơ sinh còn cao.

Cuốn sách này cũng có nhiều hình minh họa với sắc màu rõ ràng về bào thai và tử cung ở tất cả giai đoạn phát triển và mang thai. Vào thời điểm đó, thuật ngữ “phá thai” cũng bao gồm cả sảy thai. Và ông Granville cũng giúp phụ nữ chấm dứt các hiện tượng thai kỳ bằng cách sử dụng các loại thảo mộc như savin trong phòng khám riêng của ông.

Những cuốn sách hiếm được giới thiệu lần này thuộc bộ sưu tập của Milford “Mickey” Foxwell Jr., một bác sĩ lâm sàng kiêm giáo viên tại Đại học Maryland. Ông cũng từng là giám đốc tuyển sinh của trường y khoa thuộc đại học này. Một phòng thí nghiệm mổ ở đây cũng được mang tên ông.

Foxwell là một người có hiểu biết sâu sắc về lịch sử y khoa và những cuốn sách của ông cũng ghi lại sự bồi đắp tri thức của ngành y về cơ thể con người.

Cửa hiệu Second Story Books đang bán hơn 2.000 cuốn sách của Foxwell từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 20.