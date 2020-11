Bộ sưu tập mới nhất của nhà thiết kế Thảo Nguyễn có gì đặc biệt?

Aquafina Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2020 sẽ diễn ra từ ngày 3-6/12 tại TP.HCM. Đây là năm thứ 4 liên tiếp nhà thiết kế Thảo Nguyễn tham gia sự kiện này.

Thảo Nguyễn cho biết cô cùng ê-kíp hàng ngày làm việc cật lực để hoàn thiện bộ sưu tập. Phương châm của nhà thiết kế là không ngừng đổi mới, sáng tạo. Cô mong muốn có thể mang đến những sản phẩm có màu sắc mới mẻ, khiến khán giả bất ngờ về Thảo Nguyễn và thương hiệu Happy Clothing.

Trong bộ ảnh mới nhất với sự xuất hiện của 3 mẫu nhí Bella Vũ, Huỳnh Phương Anh và Nguyễn Quỳnh Vân Anh, Thảo Nguyễn đã mạnh dạn kết hợp phong cách military (quân đội) mạnh mẽ cùng style công chúa ngọt ngào.

Những chất liệu chính được sử dụng là phao chần, kaki, voan tơ lưới, organza, metalic... Để phù hợp với tiết trời thu đông, nhà thiết kế ứng dụng các tông màu rêu, xám, nâu đất… Bên cạnh đó, cô còn tạo điểm nhấn bằng bảng màu nổi bật là neon và ánh kim.

Tuy có sự đổi mới, khác biệt về phong cách thiết kế, Thảo Nguyễn vẫn muốn gửi gắm đến khán giả thông điệp về sự hạnh phúc, những điều ngọt ngào trong cuộc sống.

Thảo Nguyễn tâm sự: "Tôi vẫn đặt tên cho bộ sưu tập lần này là 'I'm happy'. Bởi đây là thông điệp Happy Clothing muốn truyền tải đến mọi người trong suốt 5 năm qua. Thời trang giống như bữa ăn ngon, bộ phim hay, giai điệu tuyệt vời. Nó dành cho khách hàng ở mọi độ tuổi. 'I'm happy' mang tới niềm vui, cảm xúc tuyệt vời nhất khi chúng ta mặc và cảm nhận".

Thảo Nguyễn (sinh năm 1991) đến với thời trang từ năm 2008. Lúc ấy, cô là sinh viên năm nhất ngành Thiết kế thời trang, Đại học Nghệ thuật trung ương. Sau khi tốt nghiệp, năm 2014, cô lập thương hiệu riêng mang tên Thảo Nguyễn. Đến năm 2015, cô đổi tên thương hiệu thành Happy Clothing.

Năm 2014, Thảo Nguyễn tham gia chương trình Project Runway và lọt top 4

"Nhà thiết kế thời trang tại miền Bắc", top 9 "Nhà thiết kế thời trang toàn quốc".

Với sự đồng hành từ nhãn hàng nước uống tinh khiết số 1 Việt Nam Aquafina và "người anh cả" của làng mốt Việt - nhà thiết kế Nguyễn Công Trí, Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam trở lại cùng chủ đề "The Future Is Now" (tạm dịch: Tương lai là hiện tại). Sự kiện như lời khẳng định về tương lai của ngành thời trang mở ra ngay trước mắt, giúp Việt Nam có cơ hội nâng cao vị thế.

Kết hợp với nhãn hàng Aquafina, BST nhãn chai phiên bản giới hạn của NTK Công Trí hứa hẹn mang đến làn gió mới cho làng mốt Việt, đồng thời truyền cảm hứng mạnh mẽ đến giới thời trang trong nước và quốc tế. Họa tiết trên trang phục được sáng tạo cùng gam màu chủ đạo xanh, trắng và đỏ giống hình ảnh trên thân chai Aquafina theo kiểu Op-art ấn tượng.

