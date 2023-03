Bộ sưu tập lập dị duy nhất tại mùa mốt đầu năm

Lấy cảm hứng sci-fi (tạm dịch: "khoa học viễn tưởng"), bộ sưu tập của thương hiệu Rick Owens tạo ra nét chấm phá độc đáo khi các nhãn hàng khác tập trung vào thời trang ứng dụng.

Không trình làng bộ sưu tập ứng dụng như các thương hiệu khác, Rick Owens quảng bá váy áo lấy cảm hứng khoa học viễn tưởng. Ảnh: AFP.

Tại các Tuần lễ thời trang New York, Milan, Paris diễn ra trong tháng 2-3/2023, nhiều thương hiệu thời trang cao cấp như Gucci, Fendi, Prada đồng loạt giới thiệu bộ sưu tập có tính ứng dụng cao.

Ngày 3/3, Rick Owens đã trở thành nhà mốt duy nhất trình làng các thiết kế độc đáo, lạ mắt trong các sự kiện thời trang gần đây. Theo The New York Times, Rick đã đem trang phục phi hành gia lên sàn runway.

Thiết kế của Rick Owens được đánh giá là có tính ứng dụng nhất tại các sự kiện thời trang gần đây. Ảnh: Hypebeast.

Nét chấm phá của Rick Owens

Nhà thiết kế đại tài Rick Owens luôn được biết đến với các sáng tạo độc, lạ. Xuất hiện tại Tuần lễ thời trang Paris 2023, nhà tạo mẫu này duy trì phong độ, tiếp tục giới thiệu loạt váy áo phá cách.

Được biết, bộ sưu tập “Luxor” là sự kết hợp giữa quá khứ và tương lai. Sci-fi (tạm dịch: “khoa học viễn tưởng”) là ý tưởng xuyên suốt show thời trang.

Những chiếc áo khoác phồng, áo choàng cỡ đại uốn quanh cơ thể người mẫu, mô phỏng hình ảnh bánh donut khổng lồ.

Những chiếc phao cứu sinh mini được gắn vào tay áo gây ấn tượng mạnh. Phần vai áo nhô lên, cao quá đầu người mẫu cũng là một điểm nhấn đáng chú ý trong show thời trang của Rick Owens.

2023 là năm thứ 20 từ khi Rick mang theo tinh thần tự do, phóng khoáng của California (Mỹ) đến Paris (Pháp). Nhà thiết kế lập dị đã hoàn toàn chinh phục kinh đô thời trang của châu Âu, theo The New York Times.

Áo khoác bơm hơi, cầu vai dựng đứng là những điểm nhấn đáng chú ý trong show thời trang của Rick Owens. Ảnh: Hypebeast.

Trang phục tối giản được Givenchy lăng xê tại Tuần lễ thời trang Paris 2023. Ảnh: AFP.

Bức tranh thời trang thiếu điểm nhấn

Không giống Rick Owens, các nhà tạo mẫu tên tuổi khác đang tập trung vào thời trang ứng dụng. Sau gần 3 năm làm việc tại Givenchy, Matthew M. Williams không tạo ra nhiều dấu ấn đáng chú ý.

Tại Tuần lễ thời trang Paris, nhà mốt này trình làng những chiếc áo khoác rộng, váy da dài chấm đất, áo sơ mi cổ V khoét sâu.

Điểm nhấn của buổi trình diễn là trang phục đính ngọc trai quyến rũ, sang trọng. Tuy nhiên, bộ sưu tập vẫn bị đánh giá là an toàn, thiếu tính đột phá.

Tương tự, Daniel Roseberry tôn vinh trang phục ứng dụng tại buổi biểu diễn của nhãn hàng Schiaparelli. Nhà thiết kế này khiến trang phục dạ hội của thương hiệu dễ mặc, dễ phối hợp với giày dép, phụ kiện hơn.

Gần đây, nhiều người nổi tiếng lựa chọn trang phục của Schiaparelli khi xuất hiện tại các sự kiện quan trọng. Dương Tử Quỳnh đã mặc một chiếc váy đến từ Daniel Roseberry khi nhận Giải thưởng của Hiệp hội Diễn viên điện ảnh dành cho nữ diễn viên chính xuất sắc.

Trong bộ sưu tập mới của thương hiệu này, những chiếc váy quây bằng nhung, áo khoác đen với hàng khuy màu vàng dành vị trí trung tâm. Đây đều là thiết kế có tính ứng dụng, phù hợp với mọi buổi tiệc tối.

Những thiết kế dạ hội đơn giản với màu sắc trung tính xuất hiện tại buổi trình diễn của nhà mốt Schiaparelli. Ảnh: Schiaparelli.