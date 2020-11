Bộ sưu tập khách sạn tinh hoa do Rosewood Hotel Group quản lý

Chính thức đón khách từ những năm 1930, The Carlyle tại Mahattan, Mỹ là một trong những khách sạn đầu tiên do Rosewood Hotel Group vận hành và quản lý. Từ những ngày đầu hoạt động, The Carlyle trở thành biểu tượng của những dịch vụ xa xỉ và riêng tư của thành phố New York. Từ những tổng thống Mỹ đầu tiên đến các nguyên thủ quốc gia đều từng tham quan, lưu trú tại The Carlyle, và bị chinh phục bởi chất lượng dịch vụ mà Rosewood Hotel Group mang lại. Ngày nay, The Carlyle vẫn là điểm đến cao cấp của giới tinh hoa.