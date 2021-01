Bộ sưu tập đồng hồ triệu USD của Conor McGregor

Mẫu đồng hồ Patek Philippe Nautilus 5980/1AR-001 cũng từng được nam võ sĩ đeo trong một sự kiện. Trang Man Of Many nhận xét thiết kế này là sự kết hợp hoàn hảo giữa thép không gỉ, vàng hồng và tinh thể sapphire với màu xanh dương đẹp mắt. Nó còn có các tính năng như tự lên dây cót cơ học, bộ đếm đơn... 62.300 USD là giá tiền của mẫu phụ kiện trên. Ảnh: Henotoriousmma, Man Of Many.