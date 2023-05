Bộ sưu tập đồng hồ đắt đỏ của Dư Văn Lạc

Rolex Tiffany Submariner 6538 cũng nằm trong bộ sưu tập của tài tử Hong Kong. Theo Fratello, nó còn được gọi là "đồng hồ của James Bond" vì từng xuất hiện trong các phim về điệp viên 007 như Dr. No, From Russia with Love,Goldfinger và Thunderball. Người ta phải chi 567.000 USD để sở hữu đồng hồ cổ điển trong cuộc đấu giá năm 2018.